爸爸催添丁「蕭敬騰拒絕生小孩」！　1原因曝光：有我基因一定是壞蛋

記者田暐瑋／綜合報導

蕭敬騰（老蕭）剛和經紀人Summer舉辦婚禮，儀式上蕭爸爸說出一句「早日添丁」的期許，也引發大眾對51歲的Summer可能面臨生子壓力的討論。然而，蕭敬騰早在4年前就提過想要領養孩子，甚至直言不想有親生小孩，原因是「有我基因的小孩一定是壞蛋」，坦言擔心自己會對小孩情緒勒索，「我排斥我對他會造成他的壓力。」

▲蕭敬騰婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

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蕭敬騰2020年曾經為紀錄片獻聲，該片描述2名女性前往柬埔寨的求子故事，他看完忍不住落淚，當時被問到未來的生子計畫，他不假思索表示不想生小孩，而是希望用領養的，加上看見為人母親的生產過程太辛苦，不像動物界那麼順暢，進一步加深了他領養孩子的念頭。

蕭敬騰表示，「如果我的小孩、我的基因，他絕對是一個壞蛋！這是肯定的，如果他是壞蛋，又沒有像我這樣子中途又轉變轉好，找對方向，那他就是社會上的問題。」直言愛跟基因不是等號，也明白哪天如果有了親生孩子，以自己的個性，容易會對孩子有很多的偏見，「覺得他就應該怎麼樣，覺得他就應該聰明，覺得他就應該有音樂細胞，但（如果）他沒有，你對他就會有情緒勒索，有很多不好的期待，這是我不想看到的。」

▲蕭敬騰婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰坦言，因為知道自己在管教上會非常嚴格，可能會對小孩造成壓力，所以對自己的基因非常排斥，但領養的話比較沒有這類問題，「他怎麼成長，我只要給他他要的一切。」認為沒有情緒勒索的愛才是最好的愛的形式，透露很早就想要領養孩子，苦於條件受限，條件包括需要擁有健全的家庭環境、其中一方有不孕的醫療證明以及穩定的收入等。