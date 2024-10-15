北捷辦「免費民歌演唱會」！　超豪華卡司曝光

記者蔡琛儀／台北報導

歡慶台北捷運30歲生日，北捷將於10月26日晚上6點於捷運淡水站後方廣場舉辦「北捷30民歌演唱會」，邀請李建復、吳楚楚、張明智、凃佩岑、藍麗婷、胡藝芬、丁曉雯、范怡文、于冠華、曾淑勤等歌手演唱，主持人則由「民歌之母」陶曉清與馬世芳聯袂擔綱。

▲北捷三十民歌演唱會，陶曉清、馬世芳母子擔任主持人 。（圖／新視紀整合行銷提供）

吳楚楚是「第一代民歌手」領導人物，創立飛碟唱片，造就許多樂壇巨星，拓展華人音樂影響深遠，獲頒第十六屆金曲獎特別貢獻獎。民國63年與張明智組成「清清楚楚二重唱」，搭檔五十年默契不減。第二屆金韻獎優勝也是歌曲〈龍的傳人〉原唱的李建復表示：「民歌代表華語音樂裡面很重要的一個原創的精神，對華語流行音樂的確有非常大的影響。」兩組歌手都是首次參與戶外演唱會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳楚楚（左）和張明智 。（圖／新視紀整合行銷提供）

凃佩岑、藍麗婷、胡藝芬都是大學城歌手，後來參與音樂磁場在台灣樂壇締造銷售佳績，三人重唱組合被譽為「東方玫瑰」。此次演唱會她們將安排愛與關懷有關的民歌曲目，除了邀請現場民眾大合唱，更希望藉由這份共鳴深刻感受音樂中傳遞的溫暖與感動；也是出自大學城的范怡文，與張清芳合唱的〈這些日子以來〉更成為傳唱經典歌曲，她表示很開心能以音樂和大家共聚一堂，重溫那些青春年華裡點點滴滴。

▲于冠華和李建復 。（圖／新視紀整合行銷提供）

當年因在民歌西餐廳駐唱而獲機會出唱片的于冠華，至今擁有歌手、製作人與音樂人、演員等多重身分，希望當晚藉由民歌帶領大家返樸歸真回到青春年華；曾以歌曲〈魯冰花〉獲金馬獎最佳電影主題曲的曾淑勤覺得校園民歌的魅力，來自於貼近生活，同時也表達最自然真摯的情感，以及帶給大家希望和活力。