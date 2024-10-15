101國慶煙火挨轟「賈永婕反擊了」！花光預算挺台灣　嗆酸民：慢走不送

記者田暐瑋／綜合報導

台北101首度在國慶日施放煙火，也是賈永婕上任董事後的第一大挑戰，對於被網友批評時間太短又不精彩，她15日親上火線說明籌備過程的艱辛，更霸氣反擊酸民：「慢走不送！」再次表明愛台灣的決心。

許多網友批評國慶煙火不精彩，賈永婕15日在臉書回應，仍然對101團隊的努力和成果有滿滿的感動，提到這次的國慶光雕展演只用了跨年煙火預算的10分之1，且在短短17天內就成功執行，她強調，這次的重點不在於煙火的長短，而是台北101以世界各種語言慶祝國慶，傳達了對國慶的祝賀。

▲賈永婕。（圖／台北101官網、翻攝自Instagram／janet_chia_）



[廣告]請繼續往下閱讀...

賈永婕表示，不會因為酸民的攻擊而感到受傷難過，「網路上少數的酸，也許是想帶風向，也許有某種意圖，也許是根本不挺我們的國慶，總之帶著惡意的人不會感受到真正的歡愉，當然也很難祝福努力付出的人。所以就慢走不送囉！」直言永遠不會因為惡意詆毀而退縮，對的事情就是要堅持到底。

最後賈永婕也自嘲，「史上第一個把董事長自己辦公室預算幾乎花光光的賈董。」但也表明101身為台灣的地標，要做到的就是要讓世界看見台灣，許多網友也留言力挺，「賈董您真的很棒」、「感佩您執行力如此強大」、「台灣有永婕真的是太幸福了」。

▲台北101國慶煙火賈永婕。（圖／記者黃克翔攝）



賈永婕臉書全文：

再看一次還是滿滿的感動。太精彩了，謝謝101團隊的努力，我們只用了跨年煙火10分之一都不到的預算，17天內執行了國慶光雕展演。光雕展演配合大樓的燈光加上最後加碼的煙火所有的環節時間全部配合的剛剛好分秒不差，完整呈現計畫中的表演。掌聲尖叫聲不要停

這場展演的重點不是在於煙火的長短，這本來就不是跨年煙火，重點是我們台北101也參與了國慶傳達了我們的祝賀！我們用世界各種語言慶祝國慶，讓全世界與我們一起同樂。台灣的珍珠奶茶、半導體晶片、國旗、可愛童趣造型的國徽、多種樣貌的台灣地圖、台灣山脈地標、千變萬化的雙十標誌打在101大樓上。五彩繽紛、活潑動感的設計完全呈現台灣特色與風情。感謝賀喜娛樂的大力支持，特別從新加坡運送了大型強力輸出的光雕投影機來台灣，（偷偷說是B.A.D Alex的公司喔）因為沒有時間在窗戶上貼膜也不符合成本效益，所以我一間間拜訪了可能會投射到的公司，大約20多間左右，請他們協助關燈並拉下窗簾。展演前看著整齊熄燈的大樓心中充滿感恩，非常感謝租戶們的全力配合。

很多朋友關心我面對批評是否會受傷難過？我確實沈殿了一下自己的思緒⋯⋯平靜的思考後肯定的答案是～其實真的不會耶。當我決定要做一件不曾做過的事情時就已經有了心理準備，更何況這背後牽扯了很多萬年不變的各種不好說，這些聲音就讓他像輕風一樣飄過，千萬別往心裡去。網路上少數的酸，也許是想帶風向，也許有某種意圖，也許是根本不挺我們的國慶，總之帶著惡意的人不會感受到真正的歡愉，當然也很難祝福努力付出的人。所以就慢走不送囉！希望媒體朋友們能夠明察秋毫事實真相並且支持正向愛台灣的力量。

最後要跟我的團隊說，你們真的很棒棒，你們秒速溝通各公家單位，各種部會發文審核申請，各種安全消防檢查、各種模擬動線規劃，餐廳、賣場所有的管制配合執行，中間還要抵擋各種抹黑檢舉。最後倒數standby在大樓內拿著對講機奔跑穿梭make sure 54321 那一瞬間的精彩絢麗。

那一刻我在市政府現場感受到群眾的歡呼與熱情，一切辛苦都值得了。

我們一起加油，永遠不要因為惡意詆毀而退縮，對的事情就是要堅持到底，勇往直前！我們永遠不要畏懼改變，勇於打破框架與常規，創新改變引領潮流是台北101要傳達的信念與價值。

#史上最具效益與效應的國慶表演

#史上第一個把董事長自己辦公室預算幾乎花光光的賈董

#明年一定會有不一樣的台北101國慶

#敬請期待我們今年的跨年煙火

#身為台灣的地標就是要讓世界看見台灣

#來點掌聲吧