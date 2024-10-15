啦啦隊女神畇二認「本想今年退休」！　親吐轉念原因：任務還沒完成

記者黃皓瑋／綜合報導

中信啦啦隊「Passion Sisters」成員畇二擁有甜美外型與活潑性格，收獲大批死忠粉絲，不過她近期在社群平台與粉絲互動時，突然自曝「原本只打算跳到今年」，她也透露自己還有任務還沒完成：「我的任務是要栽種更多更多『馬鈴薯』（粉絲名）。」

▲畇二坦言原本打算今年就退休。（圖／翻攝自Facebook／畇二 Yuner）



畇二昨（14日）在IG限時動態開放問答，有粉絲好奇提問：「有曾經考慮過什麼時候會從PS（Passion Sisters）退休嗎？」對此畇二大方坦言，自己原本打算跳到今年就從啦啦隊退休，更透露「我好像每年都這樣想」。不過她也解釋了轉念的原因：「後來我就告訴自己，順其自然，畢竟沒有什麼，一定必須怎麼樣。」

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▲畇二表示自己的任務還沒完成。（圖／翻攝自IG／yuner.31）

畇二除了啦啦隊活動外，也活躍於《全明星運動會》、《炸裂吧！女孩》等多個綜藝節目，近期還推出了個人寫真集。有粉絲在限時動態問答中，問她「會想嘗試演藝圈嗎」，畇二則坦言「蠻喜歡的」：「尤其是實境節目，我很喜歡玩遊戲，雖然不是每項都很厲害，但很享受。」也有粉絲提問「除了外景綜藝外，會想挑戰拍戲嗎」，畇二則笑稱「我想演偶像劇」。

▲畇二回答粉絲提問。（圖／翻攝自IG／yuner.31）