記者張筱涵／綜合報導

由南潤壽主演的戲劇《大都市的愛情法》預計於10月21日開播，怎料在預告曝光後，卻遭到大批民眾抗議，儘管官方將分級改為限制級和下架預告片，但仍遭到持續抗議。民間團體要求電視台取消播出，並指控該劇「美化與推崇同性戀」。

▲《大都市的愛情法》預定於21日開播。（圖／翻攝自韓網）



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綜合韓媒報導，《大都市的愛情法》改編自同名小說，講述作家高英（音譯，南潤壽飾演）就學時期到出社會的愛情浪漫故事，整部戲劇由4部短篇作品組成，分別由許秦豪、洪志英、孫太兼、金世仁執導。

而南潤壽和另一名主演羅賢宇共同拍攝雜誌受訪時，羅賢宇就曾被問到南潤壽在劇中和15名男演員有吻戲：「他也有跟我說似乎跟15個人親過了，我真的覺得很佩服，不是在一部作品跟同一個人親吻了15次，而是和15個人各一次。」在1分3秒的預告片中，也的確有南潤壽和許多不同男演員的情感對手戲。

▲《大都市的愛情法》預告遭下架。（圖／翻攝自YouTube／friDay影音）



不過，南韓「全國愛子家長聯合會」共119名人員於14日到CJ集團和TVING總部舉行記者會，指出《大都市的愛情法》內容不堪入目，要求取消該劇的播出：「企業有責任為促進健全的社會文化作出努力，但卻為了企業的利益計劃播出如《大都市的愛情法》這樣美化與推崇同性戀的淫穢劇集。」他們認為「同性戀是美化同性肛交者的說法，每年因同性性行為而感染愛滋病的病例數量在增加。」

儘管《大都市的愛情法》已經在遭到抗議後，從15歲以上觀看調整為限制級，全國愛子家長聯合會仍不能接受：「阻止青少年和年輕人觀看淫穢同性戀劇集是預防愛滋病的捷徑。如果TVING不取消該劇播出，我們將對CJ集團全體產品發起抵制運動，並公開告知公眾這家公司正在做的惡劣行為。」

《大都市的愛情法》原著小說的作者朴尚榮（音譯）對此感到相當氣憤，倒數9天就要開播的戲劇因被抗議導致完全無法宣傳：「我以為自己在作家這條路上走了8年，已經對這些事情習以為常，但面對這種仇恨的本質，我發現自己仍然難以適應。」

朴尚榮更強調，目前全劇組都在尋找可以宣傳的辦法，不論發生什麼事情，《大都市的愛情法》都會如期在21日開播：「這一切只會讓這部劇更加成功。」