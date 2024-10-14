夏和熙砸百萬開一人公司！「創副業臉意外灼傷」　自爆找菩薩當合夥人

記者孟育民／台北報導

夏和熙出道17年，在綜藝、戲劇等領域都締造亮眼表現，近來斜槓做起副業，他費時2年「愛的結晶」終於要問世，他今（14日）舉行自創保養品牌記者會，透露為了品牌砸下7位數，光是包裝打樣就花了20、30萬。而研發產品的過程，他拿自己的臉試用，曾誤使用酒精成分過高的產品，導致臉部灼傷。

▲夏和熙花百萬創立保養品牌。（圖／YES！BABY提供）

夏和熙自創品牌，凡事都親力親為，公司只有自己一人，笑說個性很吹毛求疵，要用到最滿意的商品，才會推薦給消費者，所以婉拒廠商合作，「中間有蠻多人想談合作，但算命的說我不可以跟別人合作，會有糾紛，所以我的合夥人就是菩薩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

到目前為止有什麼困難的地方嗎？他則說：「還是會計方面的瑣事，所以我有問愛雅，她都怎麼經營，光寫發票就要錄影紀錄，不然會不知道怎麼寫。」他目前創立品牌花了7位數，但卻不後悔：「存摺正在銳減當中，給自己一點壓力，有壓力才會進步 ！」

▲夏和熙對美妝、保養很有一套。（圖／YES！BABY提供）

夏和熙相當迷信，他自爆當年在《大學生了沒》結束後曾跪在菩薩面前擲筊1小時，詢問日後的演藝工作方向，不料在旁的師姐突然脫口：「菩薩問你要不要不吃牛？」他想了10分鐘，決定不吃牛後，立刻3個聖杯指引他往主持的方向前進，至今10年都沒有破戒。