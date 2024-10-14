林舒語上節目做效果挨罵！　「遭指責改觀」委屈爆哭：我很努力了

記者王靖淳／綜合報導

女星林舒語2015年嫁給老公吳則蒲，平時會在社群記錄家庭生活，不吝嗇與粉絲分享日常，不過最近她卻發文透露，自己和老公因為一場節目效果引發外界指責改觀，讓她事後爆哭一頓，同時也表示，「對老公的愛跟一切，我敢說我都做的很好，很努力，很努力了。」

▲林舒語結婚9年。（圖／翻攝自Facebook／林舒語）

林舒語透露，外界對她的指責讓許多人改觀，並引來了許多負面評論。面對這些聲音，林舒語表示，自己對於那些謾罵本來已經不想計較，但有關家庭和個人角色的批評，讓她無法接受。她坦言，自己作為一位母親和妻子，一直非常努力與其他男性保持距離，並在婚姻中全心全意地愛著老公，「我敢說我都做的很好，很努力，很努力了……」，顯示出她對自己家庭角色的堅守和無悔付出。

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▲林舒語因觀眾的謾罵而爆哭。（圖／翻攝自Facebook／林舒語）

對於外界的批評，林舒語也解釋說道，老公在節目中表現得好像很生氣，但其實只是想藉由「加油添醋」來增強節目效果。她強調，自己與老公的感情非常好，從來沒有因為任何男性朋友而與對方發生爭執，因為她一直都很注意自己的言行，保持良好的家庭關係，「因為我一直以來都很注意！」，表達自己對家庭與婚姻的重視。