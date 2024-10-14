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《航海王》動畫放送25年宣布停播！　官方親解原因…復播時間曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫《航海王》（ONE PIECE）在日本自1999年在電視頻道放送，至今已經25年。動畫經過數次時段調整，目前固定每週日早上9點30分播出，昨日（13）官方特別節目發表重大消息，宣布動畫將要停播，一直到明年4月才會播出「未來島篇」。

▲▼《航海王》動畫宣布停播至2025年4月。（圖／翻攝自X／ONE PIECE スタッフ【公式】）

▲《航海王》動畫宣布停播進入「充電期」，期間重播「魚人島篇」。（圖／翻攝自X／ONE PIECE スタッフ【公式】）

動畫版《航海王》自2006年10月起，便開始在每週日上午9點30分播放，幾乎每週日播出新集數，皆會成為日網關注話題。如今動畫宣布進入「充電期」，期間製作團隊將進行動畫品質的提升，預計2025年4月在全新時段播出，而新時段又將會在12月22日千葉幕張展覽館舉行的「Jump Festa 2025」上公布。

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此外，《航海王》將在動畫放送25周年紀念日，也就是10月20日當天播出特別版「ONE PIECE FAN LETTER」，這部動畫將改編自大崎知仁的短篇小說系列《ONE PIECE novel 草帽故事》，描述魯夫失去哥哥艾斯的頂上戰爭兩年後，故事舞台設定在夏波帝諸島，從一個對娜美充滿憧憬的女孩所展開一場小小冒險的故事。

▲▼《航海王》動畫宣布停播至2025年4月。（圖／翻攝自X／ONE PIECE スタッフ【公式】）

▲《航海王》動畫25周年將播特別版故事「ONE PIECE FAN LETTER」。（圖／翻攝自X／ONE PIECE スタッフ【公式】）

接下來自10月27日至2025年3月30日的「充電期」，節目將重播特別剪輯版《ONE PIECE 魚人島篇》，此版本不僅重新剪接，也會提升動畫品質，音效將以杜比全景聲（Dolby Atmos）製作。意即儘管是重播內容，也會給動漫迷品質提升的感受。

▲▼《航海王》動畫宣布停播至2025年4月。（圖／翻攝自X／ONE PIECE スタッフ【公式】）

▲▼《航海王》動畫宣布停播至2025年4月。（圖／翻攝自X／ONE PIECE スタッフ【公式】）

▲▼《航海王》動畫宣布停播至2025年4月。（圖／翻攝自X／ONE PIECE スタッフ【公式】）

▲《航海王》魚人島篇重新剪輯，動畫品質也會全面提升。（圖／翻攝自X／ONE PIECE スタッフ【公式】）

《航海王》是漫畫家尾田榮一郎的熱血代表作，描述魯夫為了尋找大祕寶，尋找偉大航程的冒險故事，去年（2023）Netflix真人版影集上線，獲得全球觀眾好評，打破日本動漫翻拍真人版必遭吐槽的慣例，並即將推出第2季。原作漫畫至今全球銷量也突破5億1000萬冊，動畫播出已經超過1000集。

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