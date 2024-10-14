孫安佐「滿臉血痕」限動發聲！頭破縫2針…網憂：還怎麼去烏克蘭

記者陳芊秀／綜合報導

星二代孫安佐12日約戰冠軍拳手「燒打雞」的韓森，經過兩回合奮戰仍吞敗。他無謂臉蛋破相，事後拍限動影片，儘管滿臉血痕還露出微笑。

▲孫安佐限動PO片發聲。（圖／翻攝自IG）

限動影片中，孫安佐一側眉頭貼著厚厚繃帶，滿臉血痕，淺淺微笑說「好啦，比賽終於打完了，沒問題啦！之後再跟你們分享心路歷程」。他接著拿起桌上巧克力拿鐵，喝一口後繼續露出微笑，向關心的粉絲報平安。

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▲孫安佐強調自己沒問題，喝巧克力拿鐵露出微笑。（圖／翻攝自IG）

有網友透過Threads放出孫安佐賽後的影片，Tag對方喊話「兄弟！你是最棒的！」而他當時眉頭受傷說著「這沒辦法縫欸」，不過13日出席球鞋活動時表示，比賽結束之後，馬上到醫院縫了2針。除了傷勢之外，他重視明星父母的反應，他相信媽媽狄鶯一定可以理解他想要圓夢的心，認為自己在做喜歡的事情，並沒有傷天害理或是作奸犯科。

老爸孫鵬昨日（13）透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，談及孫安佐在拳賽上被打到滿臉都是血，被問到是否會心疼，回應道「競技比賽皮肉傷難免，最重要的是說話算話，輸贏是另一件事」，據了解，他目前人在日本拍戲，因此無法出席兒子的比賽。

網友持續關心「這要怎麼去烏克蘭？」網友透過Threads心疼回應「破相了」、「雖然時常一張嘴，但不是吃嘴，至少他敢做」、「敢正面接受挑戰就很值給讚了！就算打輸也沒關係」。還有人憂心「我記得孫安佐不是動過鼻中隔手術，應該不適合打拳吧，看影片樣子鼻子是不是骨折了」、「鼻子真的被打壞了⋯⋯好好的幹嘛要這樣？好可怕」。