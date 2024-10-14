ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫安佐「滿臉血痕」限動發聲！頭破縫2針…網憂：還怎麼去烏克蘭

記者陳芊秀／綜合報導

星二代孫安佐12日約戰冠軍拳手「燒打雞」的韓森，經過兩回合奮戰仍吞敗。他無謂臉蛋破相，事後拍限動影片，儘管滿臉血痕還露出微笑。

▲▼孫安佐限動發聲。（圖／翻攝自IG）

▲孫安佐限動PO片發聲。（圖／翻攝自IG）

限動影片中，孫安佐一側眉頭貼著厚厚繃帶，滿臉血痕，淺淺微笑說「好啦，比賽終於打完了，沒問題啦！之後再跟你們分享心路歷程」。他接著拿起桌上巧克力拿鐵，喝一口後繼續露出微笑，向關心的粉絲報平安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼孫安佐限動發聲。（圖／翻攝自IG）

▲▼孫安佐限動發聲。（圖／翻攝自IG）

▲孫安佐強調自己沒問題，喝巧克力拿鐵露出微笑。（圖／翻攝自IG）

有網友透過Threads放出孫安佐賽後的影片，Tag對方喊話「兄弟！你是最棒的！」而他當時眉頭受傷說著「這沒辦法縫欸」，不過13日出席球鞋活動時表示，比賽結束之後，馬上到醫院縫了2針。除了傷勢之外，他重視明星父母的反應，他相信媽媽狄鶯一定可以理解他想要圓夢的心，認為自己在做喜歡的事情，並沒有傷天害理或是作奸犯科。

老爸孫鵬昨日（13）透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，談及孫安佐在拳賽上被打到滿臉都是血，被問到是否會心疼，回應道「競技比賽皮肉傷難免，最重要的是說話算話，輸贏是另一件事」，據了解，他目前人在日本拍戲，因此無法出席兒子的比賽。

網友持續關心「這要怎麼去烏克蘭？」網友透過Threads心疼回應「破相了」、「雖然時常一張嘴，但不是吃嘴，至少他敢做」、「敢正面接受挑戰就很值給讚了！就算打輸也沒關係」。還有人憂心「我記得孫安佐不是動過鼻中隔手術，應該不適合打拳吧，看影片樣子鼻子是不是骨折了」、「鼻子真的被打壞了⋯⋯好好的幹嘛要這樣？好可怕」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

推薦閱讀

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動

阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動

蕭敬騰世紀大婚剛結束　詹仁雄爆「酒醉跌倒緊急送醫」最新狀況曝光

蕭敬騰世紀大婚剛結束　詹仁雄爆「酒醉跌倒緊急送醫」最新狀況曝光

蕭敬騰婚禮「被坤達、柯震東揪跳16蹲」　歌王歌后也都衝上台

蕭敬騰婚禮「被坤達、柯震東揪跳16蹲」　歌王歌后也都衝上台

詹仁雄喝蕭敬騰喜酒出意外「喝醉摔傷急送醫」！　本人深夜發聲曝現況

詹仁雄喝蕭敬騰喜酒出意外「喝醉摔傷急送醫」！　本人深夜發聲曝現況

汪建民羽化成仙...親妹鞠躬哀痛發聲！　8年女友未現身告別式

汪建民羽化成仙...親妹鞠躬哀痛發聲！　8年女友未現身告別式

超有心！蕭敬騰、Summer世紀婚禮伴手禮曝光「吃的到用的都有」

超有心！蕭敬騰、Summer世紀婚禮伴手禮曝光「吃的到用的都有」

承漢確定退出RIIZE！　SM娛樂深夜發聲：抱歉帶給粉絲傷害

承漢確定退出RIIZE！　SM娛樂深夜發聲：抱歉帶給粉絲傷害

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動

蕭敬騰世紀大婚剛結束　詹仁雄爆「酒醉跌倒緊急送醫」最新狀況曝光

蕭敬騰婚禮「被坤達、柯震東揪跳16蹲」　歌王歌后也都衝上台

詹仁雄喝蕭敬騰喜酒出意外「喝醉摔傷急送醫」！　本人深夜發聲曝現況

汪建民羽化成仙...親妹鞠躬哀痛發聲！　8年女友未現身告別式

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫安佐

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 男星追啦啦隊女神豪請5位數「她吃完就落跑」　爆傻眼過程：這麼會吃？
  2. 陳美鳳牽線高壯男…蘇晏霈露面認了「沒進度」　親揭感情現況！
  3. 《認哥》班底出事了　深夜坦白「非法賭博」遭警調查：多了大筆債
  4. 孫安佐「滿臉血痕」限動發聲！頭破縫2針…網憂：還怎麼去烏克蘭
  5. 林明禎MV「轉身露屁股蛋」激辣！　濕身貼近高帥男…S曲線全解放
  6. 台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣
  7. 夏于喬氣餒哭了！　主演電影奪獎又入圍金馬「知道的人少之又少」
  8. 【本周夯星聞】汪建民56歲癌逝！　Dcard大書捲醜聞致歉退團
  9. 12歲柬埔寨混血公主爆「赴韓當練習生」！絕美臉蛋曝光　唱跳實力超強
  10. 英百萬YTR歌手掐頸性侵女粉絲！20歲女喝茫遭硬上　清醒崩潰怒告4罪

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366