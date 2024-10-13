3女星隱身三峽廚房低調見習！　「秀髮盤進頭罩裡」差點認不出

記者黃庠棻／台北報導

最新大愛劇《日日好食光》請來金鐘獎女配角獎范瑞君、金馬獎最佳女配角獎張詩盈，以及在《我的婆婆怎麼那麼可愛》中表現亮眼的林筵諭（勇兔），另外還有金鐘獎最佳男配角邱凱偉、張雁名、周詠軒。「三美」與楊忠穎，劉濟民，洪喻蕎，劉香君，吳怡臻，黃素雅，8日一同出席開鏡儀式。

▲《日日好食光》舉辦開鏡儀式。（圖／大愛電視提供）

范瑞君與張詩盈都有參與電影《小雁與吳愛麗》的演出，接拍《日日好食光》為了完整呈現廚房料理的細節，演員群分別到了關渡跟三峽的香積廚房見習。范瑞君跟著主廚，從洗米開始一直到分便當全程參與，過程中完全融入的大喊「趕快、趕快，後面的後勤已經沒有便當了」，大家立刻發現她的個性真的非常像劇中的原型人物。

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▲《日日好食光》舉辦開鏡儀式。（圖／大愛電視提供）

范瑞君說她飾演的楊英美「非常豪爽，真的是一個奇女子」。邱凱偉與范瑞君飾演夫妻，很早就離開太太，但是某種程度，丈夫又是跟了太太一輩子，范瑞君特別強調「她跟丈夫的關係，在戲劇跟劇本上，會做一個很有趣的處理，也請觀眾期待」。

▲《日日好食光》劇組到廚房見習。（圖／大愛電視提供）

張詩盈飾演「邵惠美」，她說大家都是用自己的時間到廚房當志工，每個人都有自己的方法，很好奇廚房是如何運作的，見習過程中特別觀察發現「每個人帶著自己的脾氣來的，但是試著在這裡（廚房）修好自己的脾氣，可能爭執幾句就退讓了，不會有大衝突」。

▲《日日好食光》劇組到廚房見習。（圖／大愛電視提供）

而張詩盈的原型人物是一個比較有主見的人，兩人見面後，更能掌握到「三美」的相處方式，因為在劇中張詩盈跟范瑞君會有爭執的對手戲。張雁名跟張詩盈飾演夫妻，是一個夾在媽媽跟太太中間的三明治先生，張雁名說現實生活也有相同的經驗，就連解決的方式也很像「就是兩邊都討好，不要刻意站哪一邊」，當母親的「媽寶」，當太太的「暖男」。面對夫妻之間的相處，張雁名說談戀愛時會講道理，婚後開始了解「家裡本來就不是講道理的地方，就是讓就對了」。

▲《日日好食光》劇組跟原型人物相見。（圖／大愛電視提供）

林筵諭（勇兔）飾演李美玉在「三美」中個性最柔順，跟周詠軒飾演夫妻，被先生呵護到幾乎就像是「夫管嚴」，勇兔說如果被先生保護一定很高興「要找到這麼愛妳的老公也不容易」。跟劇中角色差最大就是「美玉是照顧完小孩，才出去工作跟社會接軌，會比較難，我是一個從很小就出來工作的人」，跟原型人物見面後會好好揣摩不同的心境。

▲《日日好食光》劇組跟原型人物相見。（圖／大愛電視提供）

尤其，勇兔說自己是會做菜的人「要裝做不會煮菜也是要一番功夫的」。周詠軒說自己在劇中的角色「有點像看著女兒，很怕她出錯，在社會上遇到挫折，有些狀況會先幫她杜絕掉，是那個時代男人的貼心」。

▲《日日好食光》劇組跟原型人物相見。（圖／大愛電視提供）