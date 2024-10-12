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席琳狄翁奧運復出被爆「是預錄」非現場演唱！　專家：一聽就知道

記者劉宛欣／綜合報導

加拿大天后席琳·狄翁（Celine Dion）在2024巴黎奧運開幕典禮上，獻唱〈愛的讚歌〉感動無數觀眾。由於她一直在與無法治癒的僵硬人症候群（Stiff-person syndrome）抗爭，這場表演也被視為她的光榮回歸，令許多觀眾感佩她的堅強。然而，近期法國媒體《解放報》卻爆料，這場備受讚譽的演出其實是預錄的。

▲▼席琳狄翁,女神卡卡Dior表演服 。（圖／翻攝IG）

▲席琳狄翁在巴黎奧運上復出。（圖／翻攝自席琳狄翁X）

根據《解放報》報導，多位業界人士出面指出席琳狄翁的表演其實是經過修正的錄音回放。作曲家艾蒂安格羅表示：「我們在電視上聽到的表演，確實是經過修正後的錄音。」此外，一位音效工程師也指出，演出聽得出來是預錄的，與她的彩排完全一致，此外也有許多專家附和此說法，認為現場演出與彩排完全一致的情況極為罕見。

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▲▼席琳狄翁（Céline Dion）現身巴黎，據傳她將於巴黎奧運開幕上重磅回歸。（圖／路透）

▲席琳狄翁巴黎奧運開幕式的表演引起關注。（圖／路透）

報導還提到，當天有超過10萬4000名觀眾現場觀看了奧運開幕式，儘管天氣不佳，仍有許多人參與其中，見證了包括席琳狄翁、女神卡卡等世界巨星的演出，先前奧委會曾強調席琳狄翁的表演是現場演出，如今面對媒體的報導，則拒絕給出回應。

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