羅文裕宣布新身份！　竟被操到失眠「緊急喝雞精補氣」　

記者蔡琛儀／台北報導

台北市客家文化基金會舉辦的「野孩子泡泡音樂節」今（12日）在台北市客家文化主題公園登場，邀請了金曲歌王羅文裕、旺福、柳丁哥哥、雲朵姐姐、粉紅豬小妹、胖球、J hall、前進樂團JOSH以及Matt Fullen等歌手演出。

▲羅文裕擔任野孩子泡泡音樂節策展重任。（圖／台北市客家文化基金會提供）

羅文裕首度接下策展重任，表示需要理性與感性兼具，有時候更要在兩者間互相衝撞。他分享，除了當歌手外，還要面對許多行政雜務與預算控管等等，老闆兼打雜，經常忙到半夜才休息，不僅演出前失眠多日，上台前還喝雞精補充體力上陣。但他也表示，能為自己的小孩與擁有親子的粉絲們，打造有趣的野餐音樂節，實現他的音樂風格，感到非常開心。

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旺福樂團則說能受邀演出，心情很輕飄飄，想要和台下粉絲一起想像正在渡假與玩樂，看到現場眾多的小朋友，讓他們非常開心。主唱小民與貝斯手推機擁有一對寶貝兒女，且他們今年暑假剛結束連唱五場的親子專場，對於如何讓台下大小朋友開心盡興，可說是如「一塊蛋糕」般的簡單輕鬆，更希望小朋友看表演看到自己玩起來，讓爸媽在旁邊可以偷偷的喘口氣。

▲旺福和羅文裕。（圖／台北市客家文化基金會提供）