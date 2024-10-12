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蔡明亮罵林書宇：沒看過體液嗎？　「女星遭噴滿臉」19年內幕曝光

記者蕭采薇／台北報導

名導蔡明亮經典舊作《天邊一朵雲》，上映19年後以修復版重登高雄電影節。蔡明亮笑說，當年在媒體的推波助瀾下，成為他票房最好的一部電影。片中有精液的場景，當年還是副導演的林書宇，還因為道具不合格被罵，蔡明亮說：「我問他，你沒有看過精液嗎？」

▲蔡明亮。（圖／高雄電影節提供）

▲蔡明亮經典舊作《天邊一朵雲》，以修復版重登高雄電影節大銀幕。（圖／高雄電影節提供）

拍攝《天邊一朵雲》時，其實是蔡明亮人生低潮，當年公司被掏空，資金相當短缺。他一度想放棄，是李康生、陳湘琪鼓勵勸說下，才在很艱辛、克難的情況下完成。蔡明亮說：「這是我拍得最用力的一部電影，現在回想起來，都覺得哪來這麼多力氣。」

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剛在釜山影展以《小雁與吳愛麗》拿下「金智奭大獎」的導演林書宇，當年正是《天邊一朵雲》的的副導演。蔡明亮回憶，有一段戲是陸弈靜全身被噴滿男性體液，結果他對成品不滿意，還對林書宇大罵「你沒看過精液嗎？」但他也很欣慰林書宇如今有很好的發展。

▲蔡明亮。（圖／高雄電影節提供）

▲蔡明亮和御用演員亞儂。（圖／高雄電影節提供）

當年《天邊一朵雲》上映時，在台灣造成空前盛況，蔡明亮笑說，那時候媒體幾乎在三餐播放相關新聞，「我記得去西門町絕色影城開場座談的時候，不小心多講了兩句話，底下有個中年男子可能認不出是我，還大喊『不要講了，趕快放電影』。」

▲蔡明亮。（圖／高雄電影節提供）

▲蔡明亮回憶《天邊一朵雲》上映時，發生不少趣事。（圖／高雄電影節提供）

不少觀眾以為是情色電影，但本質上《天邊一朵雲》仍是藝術片，蔡明亮也回憶道，曾有位道上人士買了50張票請黑道兄弟們看，「但後來他就收到應接不暇的謾罵。」他邊笑邊說，後來那位兄弟偶然遇到他，氣到大喊：「你就是蔡明亮喔！」

 

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天邊一朵雲, 蔡明亮, 高雄電影節

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