百靈果遭炎上！訪蔡康永挨批沒禮貌、沒做功課　凱莉「二度直球回應」

記者劉宛欣／綜合報導

蔡康永近期為宣傳新書，上遍各個YouTuber節目，包含阿滴、博恩、百靈果等，其中百靈果風格較為犀利，該集節目被部分網友拿來與阿滴、博恩比較，不少人批評百靈果訪問時沒禮貌、提問沒營養、沒做功課等，主持人凱莉日前在臉書做出回應，11日再度於討論聲浪較高的Threads上發文，直球表示「聽說這裡有很多人覺得我沒禮貌」。

▲百靈果採訪蔡康永引發爭議。（圖／翻攝百靈果YT）

近幾日，百靈果訪問蔡康永的影片，在Threads上引起超高討論度，不少人批評主持人態度不佳、沒禮貌，甚至沒有做足功課，凱利對此於11日直接在Threads上發文「聽說這裡有很多人覺得我沒禮貌。所以我來禮貌性打聲招呼，hi，祝大家福如東海壽比南山」，不忘標記KK SHOW、蔡康永等關鍵字，用以回應廣大網友的指教。

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▲凱莉發文回應批評聲浪。（圖／翻攝自凱莉Threads）

另一方面凱莉也將貼文轉貼至Instagram限時動態寫下「做個節目不要總是氣噗噗，生活會更美好喔」，Threads底下湧入許多指教的留言，有人質疑「凱莉妳是不是採訪之前都沒有Google過對方...」，凱莉也反省表示「我聽了一堆YouTube訪談，但就是沒Google新聞，下次檢討」，也有人安慰認為百靈果已經很收斂，也讓凱莉直呼「真的」。