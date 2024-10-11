春風嗆鬼鬼話題超敏感　「我們的實境節目不是SET的！」

記者葉文正／台北報導

由玖壹壹、Lulu黃路梓茵實境真人秀《歡迎光臨-等你來家1》，加入鬼鬼吳映潔擔任飛行嘉賓帶著早餐進入民宿，首要任務就是要叫主持人們起床。

▲主持群深夜進入神秘空間 嗨唱之餘不忘宣傳市集。（圖／東森提供）

不過一進入大廳就看到Lulu睡在躺椅上，沒想到Lulu睡在大廳，被叫醒的Lulu看到鬼鬼吳映潔的第一句話是「怎麼又是你！」，因為鬼鬼意外出現，讓Lulu差點分不清是在錄哪個節目。而她因為先前錄實境節目時，不小心睡著的經驗，醒來旁邊滿滿的工作人員，讓她十分不好意思，當下就告訴自己絕對不能再犯這種錯，沒想到這次居然又再度睡著，讓Lulu直呼「惡夢怎麼又再度重演！」



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲春風(右)與鬼鬼。（圖／東森提供）

鬼鬼吳映潔的叫醒任務，除了與已經清醒的Lulu加上洋蔥，三人直搗春風房間企圖用巨大聲響叫醒他，沒想到春風居然會賴床，讓鬼鬼不得不使出殺手鐧，直接將他的棉被掀開，卻意外發現春風穿著粉紅色的飛天小女警球褲睡覺，不只是這樣連上衣都有一整套，瞬間引起Lulu、林莎及鬼鬼的驚呼，這一幕展現了春風少女心的一面，與他平日硬漢形象形成強烈對比。



為了海派市集的招商，玖壹壹、Lulu、林莎六人兵分兩路進行，春風立刻打給大支，他可以說是台南在地有力人士，希望能藉由他的人脈找到合適的店家來市集擺攤。而接到春風電話的大支，也二話不說答應幫忙，展現玖壹壹在圈內的好人緣。

為了市集的主題芒果攤位，大支介紹他們來到台南知名芒果冰店，春風靈機一動直接招攬芒果冰店家來市集擺攤，鬼鬼聽到這段對話感到不可思議：「你們這攤讓給他們，這樣還要做什麼？這是真的嗎？你們是不是懶得弄！」春風強調「我們是邀請知名攤商進駐以及負責管理。」要鬼鬼不要把另一套(節目)用在這裡，鬼鬼聽完嗆說：「你們怎麼這麼不能吃苦啊！」春風則立刻反擊「因為我們有頭腦，這樣才是實境秀，我們不SET的！」毫不掩飾的真實互動，再次證明是實境節目都不SET的。



另一邊健志、林莎、Lulu則在招商上處處碰壁，前往天后宮拜碼頭，向媽祖祈求市集順利，三人特別拜訪里長深入了解漁光島之美，回到民宿做市集最後準備！沒想到五人深夜進入神秘空間，嗨唱之餘不忘宣傳市集！