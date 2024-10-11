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跨海訪問／町田啟太嘴甜：妳漂亮⋯　「留長髮原因曝光」認這點不便

記者吳睿慈／台北-東京連線報導

日本男神町田啓太即將在11月23日來台舉辦「KEITA MACHIDA FAN MEETING 2024 in TAIPEI」見面會，也是唯一一場海外場，活動開賣在即，他11日接受台灣媒體線上訪問，親自向粉絲跨海問候，聊起近期為了拍戲所留的長髮造型，被問及若戲劇拍完有機會剪掉嗎？他露出難為情又惋惜的表情直呼「該怎麼辦才好」，暗指自己暫時不會剪掉頭髮，粉絲若想念短髮的他，得再等等了。

▲町田啓太11日接受台灣媒體線上聯訪。（圖／LDH愛夢悅提供）

▲町田啓太11日接受台灣媒體線上聯訪。（圖／LDH愛夢悅提供）

町田啓太近日忙於拍攝大河劇，11日抽空接受台灣媒體線上訪問，為戲留長髮的他透露，「因為拍戲需求而留，劇組有說希望是原本的頭髮，所以才留長」，得知台灣粉絲留言表示「懷念短髮的町田啓太」，他露出一臉可惜又難為情的表情，透露「可能是因為最近角色長髮比較多，大家看我現在的角色才會懷念以前短髮的樣子，不過畢竟我也是要配合作品來決定髮型，現在也很難說接下來會遇到什麼樣的角色，如果還有其他角色也想再挑戰看看，所以該怎麼辦呢⋯」，暗示自己短期內不會剪髮。

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但事實上，町田啓太改變髮型後，周遭的人稱讚他很適合長髮，為自己的造型打分「90分」，不過，他也坦言夏天的時候確實很熱，「而且我早上一定會起洗澡、洗頭，如果6點要出門，我就得5點提早起床準備，真的花很多時間」，他承認為了整理頭髮睡眠不足，就連睡覺時因為太熱，他也會以把所有頭髮往上放的狀態入睡，與記者分享生活上的不便。

▲町田啓太為了拍戲留長髮。（圖／翻攝自町田啓太IG）

▲町田啓太為了拍戲留長髮。（圖／翻攝自町田啓太IG）

首次海外見面會獻給台灣，町田啓太難忘2023年來台宣傳電影的盛景，「粉絲的熱情度讓我很衝擊，沒想到有這麼多粉絲來到台北與我見面，那時候有粉絲問我『我們要怎麼樣才能見到你本人』，我後來有好好思考，確實大家只能透過螢幕跟作品看到我，既然台灣有這麼多喜歡我的人，剛好有時間，於是就安排了見面會」。

活動企劃、周邊商品發想皆是他親力親為，町田啓太現場分享自己手繪的周邊商品圖案，爆笑的是，所有人都以為是「狗」，他親自揭曉「其實那是馬」，由於町田拼音為machida，ma與「馬」同音，所以粉絲又稱呼他為「馬老師」，看到記者一臉驚呼的表情，他幽默回答：「沒關係，大家覺得是狗也可以，是馬、是狗都可以。」自虧畫畫實力有待加強。

而他手握多個檢定證照，被問及有想過要考中文檢定嗎？町田啓太眼睛一亮回答：「有！」現場向記者請教中文，學了一句「你很漂亮」，當場喊「好難」，露出靦腆笑容。他也難忘上次訪台的經驗，雖沒有幾乎去夜市逛逛，但粉絲、工作人員準備了多樣美食給他品嚐，鳳梨酥、炸雞、珍奶等，他笑說「我已經彷彿去了一趟夜市，但這次有機會的話，也想去夜市看看」。

▲▼町田啓太11月23日舉辦見面會 。（圖／LDH 愛夢悅提供）

▲町田啓太11月23日在台獻出首次海外見面會。（圖／LDH 愛夢悅提供）

訪問尾聲，町田啟太再次向粉絲喊話，「因為是第一次舉辦這樣的活動（見面會），我們想了很多企劃可以跟粉絲溝通，也希望大家可以一起玩得很歡樂，希望可以這個見面會開心又溫暖，是個幸福愉悅的空間，如果大家有時間可以來參加活動。」

也提到之前在台灣宣傳電影時的回憶，當時有粉絲問他如何才能親自見到他，因此他特別選擇在台灣舉辦第一次的海外粉絲見面會。他說：「台灣粉絲的熱情讓我印象深刻，這次見面會希望不僅是一般的活動，而是讓大家感受到溫暖和歡樂。」町田啟太見面會於12日12點開賣，相關訊息可鎖定主辦單位LDH TAIWAN官方臉書專頁。

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