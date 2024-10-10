「啦啦隊甜心」雙十節解放比基尼！　轉身辣曬裸背：國慶快樂

記者王靖淳／綜合報導

「全糖女神」小珍奶（王芯羽）是味全龍啦啦隊成員之1，憑著甜美外型圈粉不少人，還因此獲得啦啦隊甜心的封號。平時會在社群分享日常的她，今（10）日適逢中華民國國慶日，她也在IG大方曬出一系列身穿比基尼的正面及背面辣照，開心表示：「國慶快樂。」

▲小珍奶有啦啦隊甜心的稱號。（圖／翻攝自Instagram／bubbletea_wang）

照片中，小珍奶身穿白色的比基尼泳裝，展現出甜美且性感的形象。她將頭髮紮成俏皮的丸子頭，髮尾上有粉紅色的蝴蝶結，增添可愛氣息。小珍奶在泳池中擺出不同的姿勢，展現活潑魅力。她除了坐在游泳圈上，對鏡頭輕輕噘嘴，露出無辜表情之外，還手持水槍，微微側身露出性感裸背，眼神相當自信，顯得輕鬆又俏皮。

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▲小珍奶分享一系列辣照。（圖／翻攝自Instagram／bubbletea_wang）

為此，小珍奶在文中祝福中華民國國慶日快樂，並且搭配使用三個慶祝的表情符號。貼文及一系列辣照曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言寫下稱讚的留言，誇獎她的好身材，「好漂亮」、「俏皮可愛」、「芙蓉出水」、「怎麼可以這麼美」、「好辣國慶日快樂」，甚至還有網友打趣表示：「國慶日不只很有意義，還很有誠意。」