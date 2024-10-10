林襄大方公開體重數字！　「昔暴瘦39kg」真實身材現形

記者王靖淳／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄今年初宣布離開樂天女孩，加入味全龍啦啦隊「小龍女」，人氣持續攀升的她，私下會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲互動。最近她在IG開放網友留言問答，當被問到目前的體重以及明年會待在哪一隊時，林襄也大方給出回應。

▲林襄是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

當粉絲好奇詢問她目前的體重時，林襄坦率地曬出自己量體重的影片，她透露，自己的體重大約在40至41公斤之間，並幽默地補充說：「還沒吃晚餐，等等吃完大概是41。」正式告別過瘦的39公斤。至於明年將會效力哪支啦啦隊，林襄也大方回應了網友的提問，同時也秀出一張穿著隊服的應援照，表示自己將會繼續留在味全龍。

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▲林襄回答網友的提問。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

當被網友問及「最近有想去哪些地方玩？」時，林襄表示自己正在規劃前往韓國與泰國，並且興奮地說：「好期待，嘻嘻。」事實上，林襄日前出席公開活動時曾透露，最近不知為何，只要應援到第7局時就會出現心跳氣喘的情形，一天需要吞將近10顆保健品，「感覺體力不如從前，膝蓋沒什麼力。」