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誤認大佛是玖壹壹的春風！　楊繡惠被虧亂說　大呼「好吃到靠北」

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》阿翔、籃籃、楊繡惠和啦啦隊女神-檸檬日前來到了彰化市，要體驗旅遊作家的工作，撰寫關於彰化最知名的「爌肉飯」身世之旅！

▲檸檬(中)扛米袋阿翔忍不住望向她的胸部。（圖／民視提供）

▲檸檬(中)扛米袋阿翔忍不住望向她的胸部。（圖／民視提供）

藝人在知名地標彰化大佛前遇到了彰化之光職人小王子，職人出過許多與旅遊相關的著作，當中還有介紹廟宇的，聊到這楊繡惠幫阿翔問職人：「那有拜了皮膚會變白的廟嗎？」只見職人認真的看了阿翔的臉後說：「這可能有點難！」老實的回覆逗樂全場。

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▲檸檬(中)扛米袋阿翔忍不住望向她的胸部。（圖／民視提供）

▲楊繡惠吃到彰化的醬油。（圖／民視提供）

籃籃還接著爆料阿翔還有吃美白錠，阿翔只能苦笑著說這個不要講啦！職人接著問大家覺得彰化大佛有改變過嗎，身為彰化人的檸檬居然說：「記得大佛以前是在室內的！」離譜的記憶讓大家直呼太誇張了，職人公佈答案說大佛以前是黑色的，現在換裝成咖啡色的，楊繡惠接著說：「覺得大佛很像玖壹壹的春風！」讓職人聽了直笑場，阿翔也虧繡惠姐亂說，要大家認真一點開始來體驗工作啦！

接著來到彰化百年爌肉飯，也是全台美食評比冠軍的店家，職人為訓練大家寫文章，請大家吃完爌肉飯要寫下十個字的標題，楊繡惠寫下：「啊娘喂！金價喝甲嚘靠北！」直白又驚人的標題吸引眾人目光。

其中一位男評審看過眾人的標題後，原本要選楊繡惠的，但在經過思考與掙扎後，還是喜歡檸檬寫的，阿翔聽到和男評審說不是選喜歡的外型吔！還轉頭安慰繡惠姐只是輸在年紀而已，讓楊繡惠無法反駁，只能氣呼呼的瞪著阿翔，而這間百年爌肉飯得到冠軍的比賽。

爌肉飯身世之旅來到了爌肉飯的重要元素之一「醬油」，眾人來到了彰化百年醬油廠，這間醬油廠不同於其他廠的濕式發酵是採用乾式發酵，打開醬油甕時上面有舖了一層鹽，讓籃籃說起諧音梗說：「這跟我一樣鹽質很高！」，醬油職人張又升接話說：「對！我都不太敢看你，我老婆在旁邊看！」阿翔則打趣的說：「對！他都不太敢看你，像看到自己兄弟一樣！」虧籃籃像小男生一樣，原本還沉醉在職人誇獎中的籃籃聽到氣的追打阿翔。

而在進行彎腰挖豆子取醬油的動作，籃籃體驗到一半，眾人提議說籃籃挖不好看，換檸檬來體驗，原來是檸檬穿著背心小露性感，當檸檬上前要來做這個動作時，攝影大哥積極的高舉攝影機要補捉畫面，讓阿翔大呼攝影師這時後最認真了，場內場外互相配合的互動十分逗趣。

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楊繡惠, 阿翔, 籃籃

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