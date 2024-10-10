李佳穎倒數卸貨合照「臥床奶奶」！　燦笑喊：終於知道我懷孕

記者王靖淳／綜合報導

女星李佳穎去年和小9歲的男友「阿力」結婚，她在今年6月宣布懷孕5個月的好消息，同時也透過影片記錄做試管的求子之路。平時會透過社群記錄生活的她，最近在限時動態發文分享挺著孕肚與臥床奶奶的燦笑合照，同時也透露，對方終於知道她懷孕的消息。

▲李佳穎今年6月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

李佳穎提到，早前她曾經到奶奶床邊告知這個喜訊，但因為奶奶的狀態不穩定，自己只能透過比手畫腳和大聲重複說話，當時還不確定奶奶是否完全理解這個消息。然而，最近的一天，奶奶的精神狀況突然變得非常好，不僅在客廳與家人相處了較長的時間，還終於得知了李佳穎即將迎來新生命的消息。

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▲李佳穎透露奶奶知道自己懷孕。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

李佳穎透露，奶奶聽到她懷孕的喜訊後非常開心，臉上洋溢著笑容，讓全家感受到一份難以言喻的喜悅，「她很開心一直笑，期待寶寶跟阿祖見面的那天，倒數了。」這段充滿溫馨的時刻也被記錄下來，李佳穎特別感謝友人拍攝這個難忘瞬間，她表示，這樣的重要時刻，不僅對自己有深刻意義，也為即將到來的新生命增添更多的期待與幸福感。