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丁海寅拍《漂亮姐姐》爆紅不幸福⋯　罹患恐慌症「害怕見到人」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星丁海寅於2018年主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》，搭擋女神孫藝真詮釋完美姐弟戀，收視率突破7%，他瞬間成為全國的「初戀男神代表」。戲劇拍完已6年，他9日登上談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首度坦言突如其來的知名度大到讓他適應不良，爆紅其實「沒那麼幸福」，更罹患恐慌症、失眠症，令粉絲很心疼。

▲▼丁海寅拍《漂亮姐姐》爆紅不幸福⋯　罹患恐慌症「害怕見到人」。（圖／翻攝自tvN）

▲丁海寅演完《經常請吃飯的漂亮姐姐》爆紅其實沒有那麼幸福。（圖／翻攝自tvN）

丁海寅日前接受《劉QUIZ ON THE BLOCK》訪談，聊起過去爆紅的時期，在演完《經常請吃飯的漂亮姐姐》受到關注，他回答：「當時已經31歲了，運氣很好，但是我（心理）準備還不夠完美的狀態下，突然就受到關注，睡也睡不好，失眠症很嚴重，那時候沒那麼幸福。」

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▲▼丁海寅拍《漂亮姐姐》爆紅不幸福⋯　罹患恐慌症「害怕見到人」。（圖／翻攝自tvN）

▲丁海寅罹患恐慌症，當時害怕與人見面。（圖／翻攝自tvN）

身為站在鏡頭前演戲的職業，丁海寅卻出現恐慌症，「我要一直站在鏡頭前，無法避免被大眾打分數評價，但我對於那樣卻感到害怕，沒有走出家門，與世隔絕地生活著，還有類似恐慌障礙的症狀」，害怕見到人群。

▲▼丁海寅拍《漂亮姐姐》爆紅不幸福⋯　罹患恐慌症「害怕見到人」。（圖／翻攝自tvN）

▲丁海寅當時連惡評都一個個讀了。（圖／翻攝自tvN）

對於網路上的惡評，丁海寅全讀了，「我全都看了，『為何這樣對我』的感覺，現在也有為我應援的人，我知道也有對我不關心的人，但那時候我就想知道那些人為何討厭我，後來我才發覺沒有理由，我就想『那我就為喜歡我的人、為我應援的人盡全力就好了』。」所幸他現在心態調整好，丁海寅後來接演的戲劇《D.P：逃兵追緝令》、《雪降花》等都有不錯成績。

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丁海寅, 經常請吃飯的漂亮姐姐

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