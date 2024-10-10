正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

記者張筱涵／綜合報導

員榮醫院國際醫療部主任黎雨青，9日遭週刊踢爆外遇營養師陳嫚羚11年，女方更傳辱罵、床照和超音波照騷擾正宮，正宮最後腦溢血身亡。消息曝光後，網友們皆氣憤不已紛紛表示抵制他們的就醫診所和曾代言的商品，更翻出黎雨青和陳嫚羚2022年曾高調一起上節目。

▲黎雨青和陳嫚羚2022年一起上節目。（圖／翻攝自YouTube）



陳嫚羚2022年4月11日上《全民星攻略》宣傳新書，當時是和黎雨青一組，隨著他們被爆婚外情的消息曝光後，網友們也翻出這集，並留言表示「這傢伙只會自圓其說，做的事卻是人渣，除了錢多外還是人渣。時間會變，真實的事不會變，永遠存在」、「螢幕前二人光鮮亮麗…二人私底下卻」、「以後可不可以不要請他們上節目了，看了倒彈」、「知三當三！還傳照片給正宮威脅，可惡至極」、「外遇還這麼囂張喔，一起上節目露臉， 厲害喔」。

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▲網友留言。（圖／翻攝自YouTube）



有網友在留言區詢問「所以什麼身分一起出席」，《全民星攻略》標出時間軸，發現是當陳嫚羚和黎雨青最終勝出後，主持人曾國城說「送給這對好搭檔什麼樣的禮物」，以此可知他們是以「好搭檔」的身分上節目。由於他們贏得的是沙發，也有網友酸說「現在放誰家」。

▲《全民星攻略》回應時間軸可見黎雨青和陳嫚羚是以好搭檔身分出席。（圖／翻攝自YouTube）



黎雨青和陳嫚羚醜聞被爆的第一天，女方就關閉了FACEBOOK、Instagram和YouTube頻道，男方也跟進將所有社群平台刪除。有網友就到官網顯示黎雨青有在看診的診所問，黎雨青是否還有在該診所執業，診所僅回應「不好意思，行銷單位不涉及醫療行為，因此醫師的隱私我們不清楚也不方便過問，謝謝您」。