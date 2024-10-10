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恐怖喜劇漫《陰陽眼見子》真人化！　原菜乃華首次單獨女主角

記者張筱涵／綜合報導

日本知名漫畫《陰陽眼見子》將改編為真人電影，這部由泉朝樹創作的作品講述一名女高中生四谷美子，某天突然開始看到鬼怪，卻選擇無視這些恐怖存在，展開一連串驚悚卻搞笑的故事。漫畫自2018年連載以來累積超過8500萬次點擊量，在日本國內的發行量突破300萬冊，還被翻譯成13種語言，擁有眾多海外粉絲。

▲▼原菜乃華 陰陽眼見子。（圖／翻攝自X／eigamierukochan）

▲《陰陽眼見子》2018年連載以來累積超過8500萬次點擊量。（圖／翻攝自X／eigamierukochan）

這次真人電影的女主角由原菜乃華擔綱，這是她首次擔任單獨主演。原菜乃華曾憑藉2022年動畫電影《鈴芽之旅》為女主角配音獲得關注，並在2023年出演NHK大河劇《怎麼辦家康》及電影《勿說是推理》，更因此榮獲第47屆日本電影學院獎最佳新人獎，今年也是馬不停蹄，出演《戀愛煩惱的艾莉》、真人版《【我推的孩子】》和《紅豆麵包》。

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對於這次主演《陰陽眼見子》，原菜乃華表示：「這個故事的設定非常新穎且有趣，我瞬間就被吸引。雖然是恐怖電影，但角色卻是一直無視鬼怪，這讓劇本讀起來非常有趣。我相信這部電影將融合青春、喜劇與人性元素，成為一部全新的恐怖片，大家一定會喜歡。」

▲▼原菜乃華 陰陽眼見子。（圖／翻攝自X／eigamierukochan）

▲原菜乃華飾演女主角。（圖／翻攝自X／eigamierukochan）

本片由曾執導《預告犯》及《忍者之國》等熱門電影的知名導演中村義洋執導，並在恐怖片《鬼水怪談》和《殘穢》中展現了出色的驚悚表現力，這次他將挑戰不同以往的風格，結合恐怖與青春電影的清新氛圍，打造出一部全新娛樂作品。中村表示：「原菜乃華的試鏡表現令人驚訝，她的眼神讓我決心拍出最具恐怖感的畫面，我相信這將會是一部獨特且高品質的電影。」

原作漫畫作者泉朝樹對電影的改編充滿期待：「一開始接到電影改編的消息時，我的感受是期待與緊張並存，但得知是中村義洋導演時，我的期待感瞬間提升。他的作品一直很吸引我，特別是《鬼水怪談》和《殘穢》，當看到原菜乃華的表演時，我也覺得她與角色非常契合，這次改編一定會帶來全新的驚喜。」該片預計將於2025年初夏上映。

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