不滿王陽明「麥可哥上身」現身放閃　蔡詩芸霸氣喊：不准玩女人！

記者蕭采薇／台北報導

王陽明主演電影《角頭－大橋頭》創下破兩億票房佳績，才剛跑完宣傳，又馬不停蹄投入個人品牌「EMC 2.0」新店開幕活動，9日記者會上老婆蔡詩芸現身力挺，對於老公愛玩車，蔡詩芸霸氣說：「玩車、玩錶都可以、但不准玩女人！」

▲蔡詩芸（右）現身為王陽明新店開幕站台。（圖／記者黃克翔攝）

夫妻倆結婚多年，先前一度傳出婚姻危機，但兩人用行動證明好感情。王陽明坦言：「我們經歷很多！我認為每一對夫妻或情侶都會遇到困難，但都會找到相處的平衡點、互相支持。我們兩個相處是很直接的，但要找到對的方式溝通。」

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先前王陽明拍攝潛水紀錄片，蔡詩芸帶著女兒去現場支持；而換成蔡詩芸去《浪姐》比賽時，王陽明也特地飛到當地為老婆打氣，儘管彼此只能見面五分鐘。蔡詩芸笑說：「他特地飛去，結果只是花五分鐘聽我抱怨有多累。」但王陽明認為值得，重要的就是要給彼此精神上的支持。

▲王陽明、蔡詩芸現場放閃。（圖／記者黃克翔攝）

提到老公，蔡詩芸也笑說：「他雖然是工作狂，但不論是對演藝工作、對家庭責任感都非常認真，認真的男人是很帥的。」但蔡詩芸也坦言，前陣子為宣傳《角頭－大橋頭》，王陽明「麥可哥」上身的狀態讓她有點受不了，「我會說『不要罵這麼多髒話』，幸好麥可哥已經退下了，我還是比較喜歡王陽明。」

▲王陽明、蔡詩芸現場放閃。（圖／記者黃克翔攝）

而品牌迎來五週年，終於有了實體店，王陽明也直呼是夢想成真。他透露14歲為改車開始打工，第一份工作是賣平價女鞋，服務客人試穿等都是份內工作，王陽明自豪說：「我還有當過一個月的銷售王。」而第二份工作就是去改裝廠，當時每天得負責擦地等雜務，「那時我就有個夢想，要有自己的車庫，今天就是夢想成真了。」

▲王陽明回應「飆罵陶李夫妻」事件。（圖／記者黃克翔攝）

此外，先前爆出他為《角頭－大橋頭》宣傳時的爭議，打電話飆罵李李仁、陶晶瑩夫婦，不過李李仁先前已澄清並非傳聞所言，王陽明當天也表示沒有這件事，「李仁哥也有傳新聞給我看，我們都覺得莫名其妙。」