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《角頭》被爆拿一份錢做兩份工！黃尚禾、唐振剛「一聽震驚」回應

記者黃庠棻／台北報導

2024年台灣黑幫電影《角頭—大橋頭》，由姜瑞智與姚宏易執導，集結系列作原班人馬，包括蔡振南、王識賢、王陽明、鄭人碩、孫鵬、高捷、張再興等人，並新增張懷秋、施名帥作為本片主要角色。怎料，先前卻被爆出「拿一份錢做兩份工」，對此黃尚禾、唐振剛也做出回應。

▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》開出紅盤。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭—大橋頭》開出亮眼票房，在台灣累積超過2億票房，只不過先前被爆料部分演員當初只簽了《角頭》影集的合約，沒有另外簽電影的合約，但電影畫面都是由影集剪輯而成，等於是有些演員僅領一份錢卻產出兩部作品，還拚命跑宣傳行程，有些無奈。

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▲黃尚禾、唐振剛。（圖／米珞安影業提供）

▲黃尚禾、唐振剛。（圖／米珞安影業提供）

▲黃尚禾、唐振剛舉辦聯合慶生會。（圖／米珞安影業提供）

今（日）黃尚禾、唐振剛在合資開設的餐酒館舉辦聯合慶生會，兩人被問到《角頭—大橋頭》的工資風波，異口同聲表示是「第一次聽說」，黃尚禾表示其實在拍攝之前都有跟製作人張威縯（宏哥）討論、溝通過，直呼「一開始就談好」，強調沒有臨時告知的狀況，也不覺得有被佔便宜。

▲黃尚禾、唐振剛。（圖／米珞安影業提供）

▲黃尚禾、唐振剛舉辦聯合慶生會。（圖／米珞安影業提供）

40歲的唐振剛低調表示目前有正在了解的女性，對方因為是圈外人，所以不太了解演藝圈的生態，加上自己比較慢熟，還在熟悉的階段，他進一步透露兩人認識大約2、3年，近期才比較熟識，一旁的黃尚禾則附和「已經有見過本人」。

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