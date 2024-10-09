釜山影展「台灣之夜」趙震雄驚喜出席！　宣布合作新計畫：非常榮幸

記者蕭采薇／台北報導

第29屆釜山國際影展、亞洲內容暨電影市場展日前登場，本次為有史以來最大的台灣陣容，文策院7日晚間盛大舉辦台灣之夜，現場800名貴賓以「台灣」之名齊聚釜山。南韓影帝趙震雄更是驚喜出席，並分享對台灣演員的印象。

▲南韓影帝趙震雄齊聚釜山影展台灣之夜。（圖／文策院提供）

趙震雄以夯劇《Signal 信號》紅遍亞洲，本次放下首爾工作出席台灣之夜，文策院更表示不久後將與趙震雄合作推出令人期待的大型計畫。趙震雄說：「非常榮幸本次能來到台灣之夜現場，和眾多優秀劇組和演員一起度過這個特別的夜晚。」

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他不久前曾拜訪台灣，對台灣人的熱忱和活力都感到驚喜，也更加期待未來能透過台、韓共同製作的作品與大家多多見面。趙震雄也提到前陣子播出的影集《無路可走:輪盤賭》與許光漢的合作，誇他謙虛有禮，且有著認真的工作態度，對台灣演員留下了良好印象。

▲文策院宣布，接下來將與趙震雄展開大型企劃。（圖／文策院提供）

文策院和台北電影節連續兩年攜手打造並推廣「非常演員」，柯佳嬿、林柏宏、宋芸樺、李沐、柯震東也在台灣之夜齊聚一堂。柯佳嬿和林柏宏不約而同分享對《黑白大廚：料理階級大戰》的熱愛。

ㄒ除了跟上熱潮，林柏宏也透露平時很喜歡看韓國驚悚片，像是電影《哭聲》中傳統巫術和民俗舞蹈等，各地不同文化的儀式，放在電影中會有種既新鮮又害怕的感受，非常吸引人。柯震東則對於釜山已相當熟悉，他從19歲與九把刀一起創造出《那些年，我們一起追的女孩》，到今日已是能演又能導的紅星。

▲「非常演員」（左起）柯震東、李沐、柯佳嬿、宋芸樺、林柏宏，齊聚釜山影展台灣之夜。（圖／文策院提供）

柯震東透露未來想挑戰更多沒有接觸過的角色，例如父親、反派或以外語演出的角色。另外，他很期待韓國版《那些年，我們一起追的女孩》電影，韓版男主角振永這次也現身本屆台灣之夜，雙帥再度碰面相見，建立奇妙緣分。

演員李沐接下來將和振永合作愛情電影《那張照片裡的我們》（片名暫定），台灣之夜現場也替振永介紹不少影視人員相互認識，拉近彼此感情。李沐受訪時分享了《夏日的檸檬草》在釜山戶外放映的感動心情，對影迷的熱烈歡迎、深度提問都感到驚喜。

▲（左起）趙震雄、文策院董事長蔡嘉駿。（圖／文策院提供）

演員宋芸樺回憶上次參與釜山影展已是9年前隨作品《我的少女時代》出席，不知不覺已經歷了名符其實的「少女時代」。不久前她才和《我的少女時代》劇組相約慶祝走過10年，濃濃的時代感讓自己更感謝一路走來的貴人，她感謝10年前自己的勇敢，藉由這些作品找到演藝之路，也豐富了自己的青春。