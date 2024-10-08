陸版大賣61億！《默殺》台版放7年終上映　柯汶利澄清「沒讓張鈞甯出錢」

記者蕭采薇／台北報導

電影《默殺：無聲之地》原是導演柯汶利的研究所畢業製作，拍完7年後終於將在台上映，而先前另外拍攝的大陸版，已在當地大賣13.51億人民幣（約台幣61.6億元）。兩版演員大不同，台版尹馨飾演的母親角色，陸版由柯汶利女友張鈞甯演出，他也藉此澄清先前張鈞甯有投資的傳言，「如果有，那要恭喜她賺翻了。」

▲《默殺：無聲之地》終於將在台灣上映，（左起）宸頤、紀亮竹、導演柯汶利、張世。（圖／鴻聯國際提供）

提到兩個版本的差異，柯汶利說：「都是自己的小孩，沒有因為再拍一遍就亂拍。」他坦言當年因為資源不足，「重拍補足了當初的資源匱乏，但當時很多朋友都來幫忙，雖然有些遺憾，但這個版本我也非常喜歡，我很愛這種特別原始、最初的感覺。」更坦言兩部成本差了「不只1個0」。

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但即便如此，柯汶利也沒有放棄要讓台版《默殺：無聲之地》上院線，「我從來都沒有想過會上不了院線，遇到什麼困難和障礙，都沒有放棄過。」包括拍攝到最後錢不夠、沒有資金做後期製作，和遇上疫情等等，柯汶利說：「我必須對得起所有當時幫助我的演員，當時拍攝真的不容易，這像我第一個小孩，是真正意義上的處女作。」

▲《默殺：無聲之地》是導演柯汶利「真正意義上的處女作」。（圖／鴻聯國際提供）

陸版女主角從台版的尹馨，換成女友張鈞甯，柯汶利也藉此澄清先前張鈞甯有投資的傳言，「如果有，那要恭喜她賺翻了，但其實是沒有投錢。」他也表示，兩人就是從友誼開始，「我們先合作過劇版《唐人街探案》，各種默契跟信任都有。」交往和見父母等都很正常，一切順其自然。

8日記者會上，柯汶利也是與演員們也是久違再見，包括女主角之一宸頤，柯汶利笑說：「我們都好久沒見，拍的的時候她才國中，現在已經變我學妹，北藝大大四了。」

▲《默殺：無聲之地》導演柯汶利、演員張世。（圖／鴻聯國際提供）



張世稱讚導演柯汶利：「非常優秀的導演，我看到劇本時就很震憾，集結了各種元素。我看完劇本後有跟導演闡述了我的看法，過去我這樣做，通常會被覺得麻煩；但是柯導演3天後就把我的意見整理好，融入劇本給我看，很謝謝他。」

▲《默殺：無聲之地》宸頤、紀亮竹已從從國中生變大學生。（圖／鴻聯國際提供）



宸頤表示自己已經看了5遍，「因為是7年前拍的，所以每次看都會找回一些以往的記憶」。她飾演特教生，全片幾乎沒有開口，她表示演出時都得透過表情傳遞訊息，「但我覺得比較難的其實是動作戲，包括被綁架、被打巴掌的戲，事前都有先上動作課，但拍的時候還是不小心敲到頭。」



紀亮竹則是飾演有表達障礙的特教生，她說：「下了很大的功夫思考惠君應該怎麼講話，有請老師指導，後來我就替惠君創造出屬於自己的語言方式，給了她一套邏輯。」二位的表演非常生動，受到張世的很大誇讚，《默殺：無聲之地》10月18日在台上映。