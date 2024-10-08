汪建民「冒2平凡徵兆」一查竟是罹癌！腦內還有2腫瘤　暴瘦12kg眼凹陷

記者田暐瑋／綜合報導

汪建民7日癌逝，家屬8日於臉書發文證實噩耗，他平日不菸不酒卻罹癌，曾透露最初是因為背痛，以為是運動舊傷復發，後來又出現手麻，才驚覺大事不妙，抗癌過程期間暴瘦12公斤，身心飽受煎熬，瘦到眼窩凹陷，形容自己「根本沒辦法見人」。

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汪建民曾上節目分享抗癌過程，因為喜愛運動，經常去打籃球、棒球，不抽菸也不喝酒，2023年11月底發覺背痛，本以為只是運動傷害、舊疾復發的症狀，多次使用痠痛貼布或運動相關噴霧，都沒有用，「一直到兩手開始神經痛，我才覺得不對，這個應該不是一般的運動傷害。」檢查發現癌細胞已經擴散到頸椎和腦。

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▲汪建民。（圖／翻攝自Facebook／汪建民）



後來，汪建民接受至少9次化療、60多次電療，暴瘦12公斤，身心飽受煎熬，「我後來都不接通告了，其實我一直到6、7月份，我才比較勇敢地去站在鏡子前面。」一開始不願接受生病後的模樣，「因為整個是…那個一看就知道『你怎麼了』，已經瘦到剩下眼窩。」

由於癌細胞擴散到腦，汪建民透過化療，讓將近9公分的腫瘤剩不到3公分，效果好到讓醫生都感到驚訝，「腦裡面的那兩顆（腫瘤）它會異常地放電，那我會不自覺地走路會偏，因為壓到神經。」怎料1個月前再度住院，最後仍於7日撒手人寰。

▲汪建民。（圖／記者黃克翔攝）