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大牙開車被檢舉「違規畫面曝」！一收罰單秒噴髒話 反揭3問題：有必要嗎

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她7日便在社群網站透露，前陣子開車被用路人檢舉了，事後收到罰單一看立刻飆髒話，「喵的！」

▲▼大牙。（圖／翻攝自Threads／bigtooth）

▲大牙開車違規畫面全被拍。（圖／翻攝自Threads／bigtooth）

罰單上，可以看到大牙當時行駛一輛白色車輛，違規時間是在9月20日下午5時多，地點則是在南港，違規事實的欄位寫著「汽車在劃有快慢車道分隔線之道路違規行駛慢車道」。

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▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙常開車通勤。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙上網查詢相關資料後才知道，當時因為行駛在慢車道被檢舉，但她真心想問的是，「請問只有兩線道，而且多數行駛在『快車道』的用路人都龜速駕駛，還有每個路口都可以左轉的兩線道，是有劃製慢車道的必要嗎？」

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲▼大牙一收到罰單秒噴髒話。（圖／翻攝自Instagram、Threads／bigtooth）

▲▼大牙。（圖／翻攝自Threads／bigtooth）

大牙表示如果當下一直要在該條道路直行的話，不就要在快車道、慢車道左右來回切換，「這樣對摩托車騎士有比較安全嗎？！」心情顯然相當無奈。

大牙Threads全文：

喵的
看到這張罰單立刻噴髒
就在旁邊整排施工的南港路
上網查了一下才知道因為我行駛在「慢車道」
於是被用路人檢舉了
我真心想問
請問只有兩線道
而且多數行駛在「快車道」的用路人都龜速駕駛
（南港路紅綠燈只有多，施工沒停過）
還有每個路口都可以左轉的兩線道
是有劃製慢車道的必要嗎？
那我若要南港路一路直行不就要
快車道慢車道快車道慢車道左右來回切換？！
這樣對摩托車騎士有比較安全嗎？！

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