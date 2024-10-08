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「港版孫藝真」梁超怡為挽救人氣拚了！　邪惡視角大秀事業線辣暈

記者劉宛欣／綜合報導

現年28歲的香港女星梁超怡是童星出身，5歲時曾在電影《無間道》中飾演梁朝偉的女兒。2022年從美國回到香港參加香港小姐選美比賽，最終奪得季軍，還獲得「最上鏡小姐」的榮譽，正式踏入演藝圈。原本獲得公司力捧的她，因捲入蔡卓妍（阿Sa）、前男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰與陳靜的四角戀風波，一度被公司冷凍。近期，梁超怡重獲機會，繼《濠玩夏水禮》後，最近又在節目《吃貨橫掃港深珠》以泳裝亮相，讓觀眾大飽眼福，逐漸恢復人氣。

▲梁超怡性感又不失甜美的造型擄獲粉絲心。（圖／翻攝自梁超怡Instagram）

▲港姐梁超怡擁有亮眼外型，近來力求挽回人氣。（圖／翻攝自梁超怡Instagram）

梁超怡雖然身材嬌小，但曲線凹凸有致，她平時也常在社群平台上分享美照，個性活潑開朗的她，經常以俏皮撩人的姿態出現，讓網友直呼熱血沸騰。近日，她再度在社群平台上分享「Pink BB」造型，打卡咖啡店，照片中可以看到她身穿一件白色短版低胸上衣，外搭粉紅色外套，下身搭配黑色超短裙，展露白皙美腿，瞬間吸引眾人目光。

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▲梁超怡性感又不失甜美的造型擄獲粉絲心。（圖／翻攝自梁超怡Instagram）

▲梁超怡性感又不失甜美的造型擄獲粉絲心。（圖／翻攝自梁超怡Instagram）

▲梁超怡性感又不失甜美的造型擄獲粉絲心。（圖／翻攝自梁超怡Instagram）

此外，梁超怡還不忘親自展示「角度的重要性」，其中一張照片中，她俯身擺出可愛的表情，而另一張則高舉手機展現傲人的事業線，完美詮釋她的性感魅力。大批網友也紛紛留言表示「真的好美又可愛」、「粉紅吃貨登場！」、「女神，妳真的太靚了！」甜美又性感的形象再次俘獲了許多粉絲的心。

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