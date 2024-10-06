記者吳睿慈／台北報導

創作才子蔡旻佑出道邁入第18年，象徵著極具意義「轉大人」成年禮，他6日宣告雙喜臨門，官宣簽約華納音樂、並推出新歌重鑄經典之作〈我可以〉2024年新版本，目前已在各大數位音樂平台上線。

▲蔡旻佑宣布雙喜臨門，加入華納音樂、〈我可以〉推出2024版本。（圖／華納音樂提供）



〈我可以〉收錄在蔡旻佑2006年發行的第一張個人創作專輯《19》，歌曲推出後迅速走紅，他在歌壇嶄露頭角，更一舉入圍第18屆金曲獎最佳新人獎，至今仍是大家在KTV的必點神曲。他在演出時必唱，征戰過大大小小不同舞台，被問及是否會覺得唱膩了？他打趣回應：「完全不膩！〈我可以〉要唱到棺材蓋上的那一刻。」

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這次慶祝出道18週年之際，蔡旻佑把〈我可以〉全新演繹，致敬過往、擁抱未來，音樂編曲上充滿巧思，他將〈寂寞，好了〉前奏巧妙融入新版本的尾奏，寓意著音樂旅程的連貫與傳承；相較於原版的深情，新版編曲更加質樸而真摯。

▲蔡旻佑〈我可以〉2024版本已上線。（圖／華納音樂提供）



18年後〈我可以〉字字句句間，是遺憾的輕嘆、也是深情的堅守，愛意不減當年，更添幾分釋然，卻依舊能觸動心弦。隨蔡旻佑溫柔輕吟與琴弦輕顫墜入回憶，你也能找到新的共鳴與體悟。這首歌象徵蔡旻佑音樂旅程中初心不改、持續突破的最好證明，也是與樂迷18年的深厚情誼的見證與回饋。

在未來的音樂道路上，他將繼續以真摯的情感與卓越的音樂才華，與華納音樂攜手共創嶄新音樂新事業，他為下一個18年展望：「下個18年，希望能做出更真誠的作品，站上更大的舞台，去到更多的城市演出！」