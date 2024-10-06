ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡旻佑突拋喜訊「雙喜臨門」　承諾〈我可以〉唱到棺材蓋上為止

記者吳睿慈／台北報導

創作才子蔡旻佑出道邁入第18年，象徵著極具意義「轉大人」成年禮，他6日宣告雙喜臨門，官宣簽約華納音樂、並推出新歌重鑄經典之作〈我可以〉2024年新版本，目前已在各大數位音樂平台上線。

▲▼蔡旻佑宣布雙喜臨門　〈我可以〉唱18年不膩（圖／華納音樂提供）

▲蔡旻佑宣布雙喜臨門，加入華納音樂、〈我可以〉推出2024版本。（圖／華納音樂提供）

〈我可以〉收錄在蔡旻佑2006年發行的第一張個人創作專輯《19》，歌曲推出後迅速走紅，他在歌壇嶄露頭角，更一舉入圍第18屆金曲獎最佳新人獎，至今仍是大家在KTV的必點神曲。他在演出時必唱，征戰過大大小小不同舞台，被問及是否會覺得唱膩了？他打趣回應：「完全不膩！〈我可以〉要唱到棺材蓋上的那一刻。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次慶祝出道18週年之際，蔡旻佑把〈我可以〉全新演繹，致敬過往、擁抱未來，音樂編曲上充滿巧思，他將〈寂寞，好了〉前奏巧妙融入新版本的尾奏，寓意著音樂旅程的連貫與傳承；相較於原版的深情，新版編曲更加質樸而真摯。

▲▼蔡旻佑宣布雙喜臨門　〈我可以〉唱18年不膩（圖／華納音樂提供）

▲蔡旻佑〈我可以〉2024版本已上線。（圖／華納音樂提供）

18年後〈我可以〉字字句句間，是遺憾的輕嘆、也是深情的堅守，愛意不減當年，更添幾分釋然，卻依舊能觸動心弦。隨蔡旻佑溫柔輕吟與琴弦輕顫墜入回憶，你也能找到新的共鳴與體悟。這首歌象徵蔡旻佑音樂旅程中初心不改、持續突破的最好證明，也是與樂迷18年的深厚情誼的見證與回饋。

在未來的音樂道路上，他將繼續以真摯的情感與卓越的音樂才華，與華納音樂攜手共創嶄新音樂新事業，他為下一個18年展望：「下個18年，希望能做出更真誠的作品，站上更大的舞台，去到更多的城市演出！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

推薦閱讀

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔡旻佑, 我可以, 華納音樂

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨／許光漢「秘密赴港」合作張艾嘉　卡司曝光「全是金馬級」陣容
  2. 愷樂神隱4年當媽！閨蜜莎莎首露面曝內幕　送祝福：她開心我們就開心
  3. 傳奇影后伊莎貝雨蓓出道52年「首演警察」　時隔半世紀再合作名導
  4. 具惠善把寵物犬帶去拍節目　罕見提放閃往事：拍《新婚日記》時最幸福
  5. 2歲典典寶寶戒奶嘴！　劉亮佐「1兒童式思考方法達成」樂解2憂
  6. 羅巧倫合體親姊何依霈八點檔使壞！　搶閨蜜尪被罵「去喝巴拉松」
  7. 江蕙復出開金嗓！　網驚「蓮花圖背景」許常德PO台下視角：好可怕
  8. 訪問／TXT台灣開唱認「曾靈魂出竅」　秀彬害羞：初戀臉蛋就是我！
  9. 視網膜情史全公開「理性分手女友沒掉淚」！自認悲觀主義：這輩子不會結婚
  10. 《艾嘉食堂》片尾字幕藏驚喜！　她忍1年半公開：終於可以說出來

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366