具惠善把寵物犬帶去拍節目　罕見提放閃往事：拍《新婚日記》時最幸福

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星具惠善曾與男星安宰賢有過一段婚姻，只是兩人夫妻情只維持4年，最後鬧得不愉快、尷尬收場。事隔多年，具惠善近期以紀錄片導演身份受邀出席釜山國際影展，她聊起過往參加過的實境節目，經常把寵物們帶在身邊，罕見提及過去與前夫安宰賢參加的《新婚日記》，坦言「那時候最幸福」。

▲具惠善曾把寵物犬帶去拍節目。（圖／翻攝自具惠善IG）



具惠善近日接受韓媒採訪，她聊及做電影的辛酸歷程，「拍的電影沒能大賣一直失敗，我就看著寵物們想說『明天會好的』，也這樣拍了10年，現在這樣看起來，有寵物陪在身邊的時候最好，但我太晚才領會這點很抱歉，我的低潮之中都有寵物陪著我。」

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▲具惠善罕見提往事「拍《新婚日記》時最幸福」。（圖／翻攝自《新婚日記》）



具惠善曾前夫一起飼養許多隻寵物貓與狗，分別為馬鈴薯、栗子、血腸、下酒菜、菜包肉等。具惠善透露，「以前拍攝的時候會把寵物全部帶去，拍攝紀錄片時，租車帶寵物外出、帶去鬱陵島或是搭船一起玩，我在拍《新婚日記》由羅䁐錫製作人拍攝的節目的時候最幸福。」

《新婚日記》是具惠善與安宰賢於2017年出演的實境節目，兩人當年剛新婚1年現身於節目之中，紀錄日常放閃生活，收視率突破2%，討論度極高，怎料兩人婚姻只維持4年，分開落幕。如今具惠善罕見提到該節目，令粉絲不勝唏噓。