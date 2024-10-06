楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

記者張筱涵／綜合報導

藝人楊繡惠日前在直播中哭訴，錄製《天才衝衝衝》時被徐乃麟罵「賤」，事後兩人隔空喊話，引發關注。而她事後被挖出5年前曾在《麻辣天后傳》中，罵某女星「賤人就是矯情」的舊事，被酸「半斤八兩」。對此，藝人江泳錡發文力挺楊繡惠，強調這兩件事不能混為一談，指出這是不同情境下的言論。

▲江泳錡挺楊繡惠。（圖／翻攝自FACEBOOK／江泳錡、楊繡惠）



江泳錡今天發文力挺楊繡惠，直呼「5年前楊繡惠在節目上說的話都是真實的，『賤人就是矯情』指的是無理取鬧和做作，並非直接指某人是賤人」。她進而解釋，楊繡惠當時只是描述自身經歷，並沒有指名道姓：「今天看到舊事重提，的確對繡惠姐很不公平，當時的她也很難過，怎麼一個人可以賺到了錢態度變這麼多。真心希望網友理智一點，感謝。」

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回溯5年前，楊繡惠曾在節目《麻辣天后傳》中自曝曾幫助一位朋友A，舉辦明星二手義賣會，所得全數都給該朋友。然而，在A的經濟狀況好轉後態度大變，還對楊繡惠及其朋友冷嘲熱諷，這讓楊繡惠非常失望並感嘆：「賤人就是矯情。」

【江泳錡臉書全文】

我想要還原一些事實，而且事情一碼歸一碼，不要2者混為一談。

5年前繡惠姐在節目上說的所有的事情都是真的，如果對方沒有傷害我們，你們覺得姐會說出來嗎？

上節目時，繡惠姐講 「賤人就是矯情！」

這句話是指 無理取鬧，做作。

並非指對方是賤人！

她也沒有指名是誰？只是說了一件發生在她身上的事情！

換位思考，如果你曾經對別人很好，晚上開車載著對方批貨，半夜陪她等車，結果得到的是對方一些不好的態度及亂說

話！試問 …你會開心嗎？

今天看到舊事重提，的確對繡惠姐很不公平，當時的她也很難過，怎麼一個人可以賺到了錢態度變這麼多。

真心希望網友理智一點，感謝！