網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星迪麗熱巴以其立體精緻的五官和高挑的身材，成為不少人心目中的完美女神。近日，網上曝光了一段影片，引起熱烈討論，影片中的女孩同樣來自新疆，經過化妝後，與迪麗熱巴的相似度之高令人驚訝。兩者的照片放在一起，乍看之下幾乎難以分辨，讓不少網友直呼「傻傻分不清」。

▲迪麗熱巴是中國大陸的頂流女神。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

從影片中可見，這位新疆女孩原本的樣貌就已經十分出眾，大眼睛、挺拔的鼻子、櫻桃小嘴，五官立體分明。而經過化妝師的巧手修飾後，她的星味更濃，眼睛更加有神，蘋果肌顯得紅潤光澤，小嘴更顯滋潤，再配上精心打造的波浪髮型，與迪麗熱巴的外型更加相似，宛如明星分身，也有不少人敲碗希望她也能出道成為演員。

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▲來自新疆的女孩完妝後被指與迪麗熱巴相似。（圖／翻攝自微博）

在妝髮完成後，這位女孩頭戴花飾，對著鏡頭展露微笑，不論從任何角度看，神韻都與迪麗熱巴如出一轍，讓人一時之間難以分辨。許多網友留言表示「五官真的很像熱巴」、「這真是撞臉啊」、「特別是眼睛，太像了！」，也有人笑稱新疆確實盛產美女，讓人對當地的美人佳麗再添一份憧憬，不過也有人認為各有各的美，不需要拿來對比。