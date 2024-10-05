ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星迪麗熱巴以其立體精緻的五官和高挑的身材，成為不少人心目中的完美女神。近日，網上曝光了一段影片，引起熱烈討論，影片中的女孩同樣來自新疆，經過化妝後，與迪麗熱巴的相似度之高令人驚訝。兩者的照片放在一起，乍看之下幾乎難以分辨，讓不少網友直呼「傻傻分不清」。

▲來自新疆的女孩完妝後被指與迪麗熱巴相似。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴是中國大陸的頂流女神。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

從影片中可見，這位新疆女孩原本的樣貌就已經十分出眾，大眼睛、挺拔的鼻子、櫻桃小嘴，五官立體分明。而經過化妝師的巧手修飾後，她的星味更濃，眼睛更加有神，蘋果肌顯得紅潤光澤，小嘴更顯滋潤，再配上精心打造的波浪髮型，與迪麗熱巴的外型更加相似，宛如明星分身，也有不少人敲碗希望她也能出道成為演員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲來自新疆的女孩完妝後被指與迪麗熱巴相似。（圖／翻攝自微博）

▲來自新疆的女孩完妝後被指與迪麗熱巴相似。（圖／翻攝自微博）

▲來自新疆的女孩完妝後被指與迪麗熱巴相似。（圖／翻攝自微博）

▲來自新疆的女孩完妝後被指與迪麗熱巴相似。（圖／翻攝自微博）

▲來自新疆的女孩完妝後被指與迪麗熱巴相似。（圖／翻攝自微博）

在妝髮完成後，這位女孩頭戴花飾，對著鏡頭展露微笑，不論從任何角度看，神韻都與迪麗熱巴如出一轍，讓人一時之間難以分辨。許多網友留言表示「五官真的很像熱巴」、「這真是撞臉啊」、「特別是眼睛，太像了！」，也有人笑稱新疆確實盛產美女，讓人對當地的美人佳麗再添一份憧憬，不過也有人認為各有各的美，不需要拿來對比。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

推薦閱讀

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

直擊／江蕙高級黑華麗現身！　2萬觀眾暴動…她哽咽：唱到快哭了

直擊／江蕙高級黑華麗現身！　2萬觀眾暴動…她哽咽：唱到快哭了

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

出道6年！25歲AV女優突宣布引退「床戲拍到緊急送醫」

出道6年！25歲AV女優突宣布引退「床戲拍到緊急送醫」

快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜

快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜

幕後／江蕙睽違9年開唱「爆演出前狂吞藥」！　1句話動員73人內幕曝

幕後／江蕙睽違9年開唱「爆演出前狂吞藥」！　1句話動員73人內幕曝

孫芸芸「20年前舊片」被挖出！　今昔對比網驚：不是同一張臉

孫芸芸「20年前舊片」被挖出！　今昔對比網驚：不是同一張臉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

直擊／江蕙高級黑華麗現身！　2萬觀眾暴動…她哽咽：唱到快哭了

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

出道6年！25歲AV女優突宣布引退「床戲拍到緊急送醫」

快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

迪麗熱巴

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《料理的鐵人》評審服部幸應離世！享壽78歲　木村拓哉悲痛：祝安息
  2. 網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉
  3. 張景嵐脫口喊「有三個男友」！　戀愛觀IG問答全說了
  4. Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況
  5. 范冰冰曬「貼臉近照」洩真實膚況！　超浮誇眼妝網嚇壞：是本人嗎
  6. SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚
  7. 張如君獻處女作參加比賽　形象大使主席紀皖珍加發特別獎
  8. 青青新身分撞名台AV女優！　「無預警宣布大事」近況曝光
  9. 超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇
  10. 翁立友國慶壓軸走歐美貴族風　黃妃下台竟全身發抖…曝1遺憾

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366