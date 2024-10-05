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超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

記者劉宛欣／綜合報導

百萬網紅Joeman和電視台合作推出號稱「台版《通靈之戰》」的靈能競賽節目《靈能的挑戰》，播出至今話題度滿滿。稍早官方釋出了一支幕後花絮影片，不少參賽者指出拍攝的攝影棚裡面「有很多鬼」，就連Joeman也在事後直言「我直到前幾天才知道，我們拍攝的片場是出名的兇」。

▲好幾位選手指出攝影棚有鬼。（圖／翻攝自Joeman Instgram）

▲Joeman推出新的節目，熱度頗高。（圖／翻攝自Joeman Instgram）

《通靈之戰》製作單位5日釋出一支幕後花絮影片，參賽者們紛紛在受訪時表示「我覺得這裡鬼真的是有點多，你們片場真的有點兇」、「除了人很熱鬧以外，那個無形的也很多」、「確實很陰，而且我們剛剛在樓上那個電燈跳停了好幾次」，都指出攝影棚現場似乎存在著靈異現象。

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▲好幾位選手指出攝影棚有鬼。（圖／翻攝自Joeman Instgram）

▲好幾位選手指出攝影棚有鬼。（圖／翻攝自Joeman Instgram）

值得一提的是，《通靈之戰》首個關卡擺出了7輛計程車，要求選手選出正確的事主車，不過撇除正解之外，卻還有好幾名選手不約而同指向其他另一台車上「有鬼」，擔綱主持人的Joeman也直言「那台車不是正確答案，但很多老師選他，說這台車可能有問題，所以我們不太確定，要等車主出來聊才知道」。

另一方面，車主本人似乎不以為意，反而表示：「不會啊，我覺得對我可能有幫助，我等一下帶去打牌」，甚至開玩笑說「從頭到尾都講我車上有鬼，等下趕快去按跳錶，跟祂們算錢，那一定要算的，是真的有那麼多鬼？」這支花絮影片釋出後，Joeman也轉發之後表示「我直到前幾天才知道，我們拍攝的片場是出名的兇」。

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