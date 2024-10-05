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快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

記者蕭采薇／台北報導

「小樂」吳思賢去年被週刊直擊與清秀女子外出用餐，整頓飯有說有笑，他5日出席內衣活動，大方承認與對方已經交往兩年，甚至對結婚也抱持「不排斥」的想法。難道有機會秘婚生子？小樂說：「有小孩我也不會不講啊，我都幾歲了！33歲了耶，而且這個時代也不用避諱了。」也坦言有和雙方家長見過吃過飯。

▲「小樂」吳思賢認愛。（圖／記者蕭采薇攝）

▲「小樂」吳思賢擔任女性內衣活動大使，也大方認愛交往兩年的圈外女友。（圖／記者蕭采薇攝）

小樂出道10週年，暖男形象深受不少歌迷喜愛，這一次代言女性內衣，他透露從小就有機會陪媽媽、姊姊買內衣，且爸爸是婦產科醫生，「從小因為家裡的關係，我比較了解女生。女性各種層面的東西，我都比一般男性更了解。」

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他去年被直擊和清秀女子在信義區吃小籠包，5日也不避諱認愛，表明對方就是女友，是交往約兩年的圈外人。至於更多身份資訊，小樂說：「我自己的事我會樂意說，但對方是圈外人，還是希望讓她保有點隱私。」僅透露兩人年齡差不多。

▲▼小樂吳思賢舉辦10週年同樂會。（圖／藝和創藝提供）

▲「小樂」吳思賢今年出道十週年。（圖／藝和創藝提供）

承認非單身的小樂，也大方分享自己喜歡的內衣款式，認為「成套滿重要的，如果設計很美就會很性感」，但認為一切還是以女生覺得舒適最重要，更開玩笑說：「當然是不穿最性感。」此外他也認「單手解內衣」功夫一流，「通常還沒有發現的時候，我已經解開了。」

而身為貼心男友，小樂也會幫女友洗內衣褲，他直言：「我當然願意啊，這有什麼！」更因為從小就被媽媽、姊姊指導，知道怎麼洗內衣才不會變形。下一步他也希望代言男性內褲，不排斥裸露入境，「這是很健康的事，如果拍戲為了劇情的話，我全裸也可以。」

 

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