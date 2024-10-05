記者陳芊秀／綜合報導

「中二病」是日本網路流行語，時常用來形容自以為是活在自己世界，自以為帥氣但稚氣未脫的人，因為始於青春期如國中二年級，因此稱之「中二病」。其實「中二病」最初是諧星伊集院光所創造的名詞，如今流行到海外，他強調「這個詞不是用來攻擊別人的」。

▲「中二病」是日本流行語，創造這句話的是日本諧星伊集院光。（圖／翻攝自日網）

伊集院光在5日播出的談話節目，談及自己創造「中二病」名詞的契機，在此之前，有觀眾Mail詢問這個名詞是如何誕生的？而他回憶，當初是和知名漫畫家三浦純對談，提到中學二年級的男孩開始經歷青春期，身體成長與心理成長不平衡，三浦純認為這段時期「最有趣」，接著他說「我們開玩笑說，如果把這段時期稱作中二特有的病，那就不會覺得尷尬了，就像五十肩那樣。於是就有了『中二病』這個詞。」

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同時伊集院光強調，「最初這個詞並不是用來攻擊別人的」。他舉例說自己英語成績差，但是會用片假名抄寫洋樂的歌詞卡，然後說「日本的流行歌曲不行啊」，認為這是一種自嘲，「但後來這個詞開始被用來嘲笑別人，像是說『他中二病犯了』的時候，我就覺得，這已經和我無關了。」他坦言這個名詞逐漸與他當初發想的方向不一樣。

如今以「中二病」為主的動畫作品接連產出，甚至外國電影也會提到「中二病」，已經是全世界都熟知的流行語。他開玩笑說後悔了「當初應該好好確認版權的」。

▲日本還有「中二病」主題的動畫。（圖／翻攝自日網）

▲百萬YouTuber HowFun以「中二病」主題拍片。（圖／翻攝自日網）