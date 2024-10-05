徐乃麟突發文「狗咬人」！　拒同台楊繡惠認有心結…背影照洩心聲

記者陳芊秀／綜合報導

綜藝《天才衝衝衝》日前爆發錄影爭議，藝人楊繡惠控訴被主持人徐乃麟羞辱，徐乃麟否認罵人，另一位主持人曾國城日前在王偉忠Podcast節目受訪，緩頰道「乃哥沒有特別意思」。而徐乃麟5日發文：「人生苦短請遠離消耗你的人」。

▲徐乃麟發文：「狗咬人，一定是陌生人。」（圖／翻攝自IG）

徐乃麟透過IG發文：「人生苦短請遠離消耗你的人，狗咬人，一定是陌生人，人咬人，咬的一定是熟人。」而他近日接受《Ettoday新聞雲》專訪時曾表示：「在錄影時我沒有罵楊繡惠，我沒有錯，但這個心結已經結下。」拒絕再與楊繡惠同台。最新發文配上一張照片，徐乃麟背對鏡頭，手半舉像是雙手一攤，似是抒發心聲。

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曾國城錄製王偉忠Podcast節目，談到徐乃麟和楊繡惠的紛爭，他站在旁觀者公正地說：「情急之下氣話怎麼能當真，或許那個字（賤）有說，但繡惠就特別在意，其實繡惠不是不能開完笑的人，一直以來嫌棄她表現不好，這都是拼戰的過程中會有的語言，繡惠姐是人人好的，最與人為善的，絕對是誤會一場，不要太在意。」

▲曾國城幫徐乃麟緩頰，解釋《天才衝衝衝》錄影情緒容易激動，希望楊繡惠不要在意。（圖／翻攝自YouTube）