小孟老師／10月8日星座運勢　出門前看氣象「通勤看運勢」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：與前輩交流多
感情：深刻情感交流
財運：投資大賺一筆
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：射手
工作：奉獻全部心力
感情：攀登愛情高峰
財運：小賺多筆生意
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：進行內部檢討
感情：相處輕鬆愜意
財運：投資資產增值
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：處女
【土象星座】
工作：關心社會議題
感情：約會隨機應變
財運：要細心莫大意
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：求職機會變多
感情：外出特殊機遇
財運：努力研究股票
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙子
工作：學習風與無阻
感情：好心情好戀情
財運：瞭解投資方向
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：水瓶
【水象星座】
工作：阻力少助力多
感情：曖昧擦出火花
財運：擇優投資風險
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：金牛
工作：培養管理能力
感情：搞神秘添浪漫
財運：財富充裕幸福
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
工作：提升表達能力
感情：對方為你下廚
財運：一元復始好運
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：重視員工評價
感情：幸福和諧共處
財運：聰明財務規劃
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：留點餘地放鬆
感情：維護伴侶幸福
財運：做好任務賺錢
幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：獲得有利資訊
感情：奉獻深深愛意
財運：多種收入來源
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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