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2NE1首爾場「連唱25首神曲」嗨爆！　Minzy一聽門票完售哭了

記者張筱涵／綜合報導

南韓傳奇女團2NE1於10月4日至6日連續三天在首爾奧林匹克公園舉辦「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL」，這次演唱會不僅是4位成員時隔多年再次合體的舞台，還將呈現經典的2NE1曲目與現場樂隊演出，帶給歌迷一場充滿回憶與震撼的演出。

▲2NE1出道15週年「罕見合體」！。（圖／翻攝自IG／CL）

▲2NE1於10月4日正式開始巡演。（圖／翻攝自IG／CL）

2NE1成員們對於此次全員合體的演唱會感到特別期待，在演唱會前一天特別接受韓媒《日間體育》訪問，CL坦承成員們一直都想舉辦特別活動，順利成真後感到很不可思議；朴春則補充說：「我一直在等待這一天的到來，能與粉絲再次相見真的夢幻般。」而Dara與Minzy心情也十分激動，仍然難以相信要再次站到舞台上。

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演唱會的門票在開賣後迅速售罄，這讓成員們倍感驚喜與感動。CL回憶道：「雖然一開始覺得遺憾無法與更多粉絲見面，但大家的熱烈反應真的讓我很感動。」Minzy更透露，自己曾被門票售罄的消息感動得落淚，並感謝粉絲多年來的支持。

關於這次演唱會，成員們表示將會呈現原汁原味的2NE1經典音樂，CL指出：「這次我們希望能帶回最經典的2NE1，讓大家重溫我們的音樂。」朴春則期待歌迷能享受這次精心準備的歌曲清單，並與她們一同度過一個充滿歡樂的夜晚。

最後，成員們感謝一路陪伴的粉絲，CL表示：「雖然已經15週年，但我的心情仍像是第六年的我們一樣。」Dara則感性地說：「這次演唱會是我們與粉絲相隔十年後的重逢，我們會用最棒的舞台回報大家。」Minzy與朴春也承諾，將會在接下來的亞洲巡演中繼續為歌迷帶來驚喜，並期待與大家再度相見。

而隨著首場落幕，許多粉絲陸續分享當天的影片，可見不只台上的2NE1十分享受，台下歌迷也都跟著搖擺和蹦蹦跳跳，現場氣氛超級嗨。

—下有2NE1首爾場歌單嚴重劇透，請斟酌觀賞—

▼2NE1開場。（影片／取自YouTube／Iem Sokunvanith Channel，如遭刪除請見諒）

【2NE1 10月4日首爾場歌單】

INTRO: Come Back Home + Fire
Clap Your Hands
Can’t Nobody
Do You Love Me
Falling In Love
I Don’t Care

CL Solo: The Baddest Female, MTBD
Missing You
It Hurts
If I Were You
Lonely

I Love You
Ugly
Gotta Be You

Come Back Home
I Am The Best
Go Away
Happy
In The Club

安可：Medley of Crush、I Don’t Care、Ugly、Go Away、Can’t Nobody

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