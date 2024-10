2NE1首爾場「連唱25首神曲」嗨爆！　Minzy一聽門票完售哭了

記者張筱涵/綜合報導

南韓傳奇女團2NE1於10月4日至6日連續三天在首爾奧林匹克公園舉辦「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL」,這次演唱會不僅是4位成員時隔多年再次合體的舞台,還將呈現經典的2NE1曲目與現場樂隊演出,帶給歌迷一場充滿回憶與震撼的演出。

▲2NE1於10月4日正式開始巡演。(圖/翻攝自IG/CL)



2NE1成員們對於此次全員合體的演唱會感到特別期待,在演唱會前一天特別接受韓媒《日間體育》訪問,CL坦承成員們一直都想舉辦特別活動,順利成真後感到很不可思議;朴春則補充說:「我一直在等待這一天的到來,能與粉絲再次相見真的夢幻般。」而Dara與Minzy心情也十分激動,仍然難以相信要再次站到舞台上。

演唱會的門票在開賣後迅速售罄,這讓成員們倍感驚喜與感動。CL回憶道:「雖然一開始覺得遺憾無法與更多粉絲見面,但大家的熱烈反應真的讓我很感動。」Minzy更透露,自己曾被門票售罄的消息感動得落淚,並感謝粉絲多年來的支持。

關於這次演唱會,成員們表示將會呈現原汁原味的2NE1經典音樂,CL指出:「這次我們希望能帶回最經典的2NE1,讓大家重溫我們的音樂。」朴春則期待歌迷能享受這次精心準備的歌曲清單,並與她們一同度過一個充滿歡樂的夜晚。

最後,成員們感謝一路陪伴的粉絲,CL表示:「雖然已經15週年,但我的心情仍像是第六年的我們一樣。」Dara則感性地說:「這次演唱會是我們與粉絲相隔十年後的重逢,我們會用最棒的舞台回報大家。」Minzy與朴春也承諾,將會在接下來的亞洲巡演中繼續為歌迷帶來驚喜,並期待與大家再度相見。

而隨著首場落幕,許多粉絲陸續分享當天的影片,可見不只台上的2NE1十分享受,台下歌迷也都跟著搖擺和蹦蹦跳跳,現場氣氛超級嗨。

—下有2NE1首爾場歌單嚴重劇透,請斟酌觀賞—



▼2NE1開場。(影片/取自YouTube/Iem Sokunvanith Channel,如遭刪除請見諒)

【2NE1 10月4日首爾場歌單】

INTRO: Come Back Home + Fire

Clap Your Hands

Can’t Nobody

Do You Love Me

Falling In Love

I Don’t Care

CL Solo: The Baddest Female, MTBD

Missing You

It Hurts

If I Were You

Lonely

I Love You

Ugly

Gotta Be You

Come Back Home

I Am The Best

Go Away

Happy

In The Club

安可:Medley of Crush、I Don’t Care、Ugly、Go Away、Can’t Nobody