徐暐翔邀到楊雅喆拍MV　高爾宣哥哥還「剪掉6年長髮」！

記者蔡琛儀／台北報導

徐暐翔今年憑藉首張個人專輯《躍》入圍金曲最佳新人獎，近日推出新歌〈誰之後沒走〉，MV特別邀請金馬導演楊雅喆親自創作與執導，也請到剛以電影《破浪男女》入圍金馬最佳新演員梁湘華、高爾宣的哥哥高爾賢共同主演，打造一部長達七分鐘的全劇情式音樂微電影，帶領觀眾走進一段釋放內心遺憾的旅程。

▲徐暐翔〈誰之後沒走〉音樂微電影邀請高爾賢、梁湘華出演。（圖／索尼提供）

為了〈誰之後沒走〉的音樂微電影，高爾賢剪去留了6年的長髮，他說：「一開始拿到雅喆導演劇本的時候，知道要剪頭髮，因為導演想要我有一個很大的落差感，包含鬍子剃掉跟頭髮都剃掉，對於角色上來說，我是完全OK的。」當他聽著音樂、看著自己的頭髮一一被剃掉，也讓他一時激動流眼淚；與他二度合作的梁湘華讚：「爾賢非常敬業！不過他頭髮一剪，有點認不得，有點可愛。」

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楊雅喆表示，聽到〈誰之後沒走〉這首歌時在想「誰之後沒走」是什麼意思，原來是在描寫在感情裡面走不出來的人，他想起很多次深夜搭乘計程車，總是會有司機不經意談起感情生活、放不下的前女友，於是導演決定把這些真實經歷寫下來，邀請高爾宣的哥哥高爾賢飾演在感情中無法放下前女友，卻不斷欺騙自己「已經沒事」的角色，並請到在電影《破浪男女》有精彩演出的梁湘華飾演前女友。

而徐暐翔也是首次參與演出劇情式MV，擔任高爾賢的理髮師，為了理髮師這個角色特地向專業理髮師學習，並在拍攝前反覆練習，上陣演出前，他坦承很緊張，「覺得演戲是很專業的事，會比較沒有安全感。」不過導演讚美他演得很好，讓他開心笑說：「因這幾天我都在家幻想自己就是理髮師。」