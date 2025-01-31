徐乃麟遭嗆「繳不起900的乞丐」　反擊酸民：大年初一就要被我告

記者陳芊秀／綜合報導

主持人徐乃麟（乃哥）春節期間頻頻陷於輿論風波。他本月23日因在北市濱江年貨大街違停而遭開單，與警方「理論」時被民眾拍下放上網路，強調警察有其職權，對就是對錯就是錯，他欣然接受罰單處置，但也揚言要告嗆聲網友。而他大年初一又喊告，並且已經截圖存證。

▲徐乃麟反擊酸民。（圖／記者周宸亘攝）

違停事件曝光後，雖然徐乃麟和警方均已澄清沒有爭執，但仍遭受部分網友在社群平台留言攻擊，甚至有人留言稱「徐乃麟這種過氣老人還以為自己是綜藝大哥大？吃屎吧！去跟徐巧芯結拜啦，都是繳不起900的乞丐」。他昨日（30）親自回應：「大年初一就要被我告，我一定告你公然侮辱等著跑警局法院，我說到的從來沒有不做的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時徐乃麟截圖對方發言以及對方的社群網站自介，將依法追究責任。網友安慰「乃哥不必為了沒水準的酸民影響過年的心情」、「我也是希望乃哥不要理那些酸民，但是像這種罵人的必須讓他知道網路留言罵人還是需要負法律責任的」、「又一個欠告的，不要刪留言喔」。藝人維護自身權益的決心，也再次提醒大眾應理性發言，共同維護健康的網路環境。

▲徐乃麟遭嗆過氣老人、乞丐，截圖準備開告酸民。（圖／翻攝自臉書／徐乃麟）