ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

徐乃麟遭嗆「繳不起900的乞丐」　反擊酸民：大年初一就要被我告

記者陳芊秀／綜合報導

主持人徐乃麟（乃哥）春節期間頻頻陷於輿論風波。他本月23日因在北市濱江年貨大街違停而遭開單，與警方「理論」時被民眾拍下放上網路，強調警察有其職權，對就是對錯就是錯，他欣然接受罰單處置，但也揚言要告嗆聲網友。而他大年初一又喊告，並且已經截圖存證。

▲▼徐乃麟與楊繡惠「破冰ㄐㄧㄢ ˋ 面會」，徐乃麟。（圖／記者周宸亘攝）

▲徐乃麟反擊酸民。（圖／記者周宸亘攝）

違停事件曝光後，雖然徐乃麟和警方均已澄清沒有爭執，但仍遭受部分網友在社群平台留言攻擊，甚至有人留言稱「徐乃麟這種過氣老人還以為自己是綜藝大哥大？吃屎吧！去跟徐巧芯結拜啦，都是繳不起900的乞丐」。他昨日（30）親自回應：「大年初一就要被我告，我一定告你公然侮辱等著跑警局法院，我說到的從來沒有不做的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時徐乃麟截圖對方發言以及對方的社群網站自介，將依法追究責任。網友安慰「乃哥不必為了沒水準的酸民影響過年的心情」、「我也是希望乃哥不要理那些酸民，但是像這種罵人的必須讓他知道網路留言罵人還是需要負法律責任的」、「又一個欠告的，不要刪留言喔」。藝人維護自身權益的決心，也再次提醒大眾應理性發言，共同維護健康的網路環境。

▲▼徐乃麟遭嗆過氣老人、乞丐，截圖準備開告酸民。（圖／翻攝自臉書／徐乃麟）

▲徐乃麟遭嗆過氣老人、乞丐，截圖準備開告酸民。（圖／翻攝自臉書／徐乃麟）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

推薦閱讀

新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作

《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

大年初三「赤狗日」忌行房！年節最凶日6禁忌…這天睡到飽原因曝

大年初三「赤狗日」忌行房！年節最凶日6禁忌…這天睡到飽原因曝

台大5姬近況曝！資工彌淡出12年爆整形「發不自殺聲明」　剩1人在圈內

台大5姬近況曝！資工彌淡出12年爆整形「發不自殺聲明」　剩1人在圈內

8女星家世超狂！張鈞甯爺爺是「宮原眼科」屋主　安以軒東區包租婆世家

8女星家世超狂！張鈞甯爺爺是「宮原眼科」屋主　安以軒東區包租婆世家

美女主播「遭男諧星強拉開房」！木下隆行道歉…她怒揭被脫衣噴體液

美女主播「遭男諧星強拉開房」！木下隆行道歉…她怒揭被脫衣噴體液

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應

趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應

2024明星情侶反轉認愛超炸裂！　這一對「嘴硬5年」直接懷孕領證

2024明星情侶反轉認愛超炸裂！　這一對「嘴硬5年」直接懷孕領證

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

大年初三「赤狗日」忌行房！年節最凶日6禁忌…這天睡到飽原因曝

台大5姬近況曝！資工彌淡出12年爆整形「發不自殺聲明」　剩1人在圈內

8女星家世超狂！張鈞甯爺爺是「宮原眼科」屋主　安以軒東區包租婆世家

美女主播「遭男諧星強拉開房」！木下隆行道歉…她怒揭被脫衣噴體液

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

徐乃麟

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾國城拍陳晨威臉頰2下「笑一下！」惹議！　民視副總親上火線回應
  2. 60萬粉絲樂天女神曾是亞洲小姐！嘎琳超狂背景曝光　火辣身材曝光
  3. 《魷魚遊戲3》上線日曝光！「屍體拖向蝴蝶結棺材」新海報藏暗示
  4. 韓選秀10大經典名場面！「霧里霧嘟七個八」變迷因　MMO碎嘴團笑翻網
  5. 郭泓志驚人發言：它不是重點！不只棒球厲害…「新才能」意外曝光
  6. DRIPPIN撿流浪動物回家！　過年下廚「盡孝菜單曝光」成員吃醋了
  7. 演藝圈7寵妻魔人！1句「我老婆勒」登老公界天花板　具俊曄廁所藏驚喜
  8. 美女主播「遭男諧星強拉開房」！木下隆行道歉…她怒揭被脫衣噴體液
  9. 「8大無名正妹」近況曝！傳奇網紅結婚當媽　4人已死會升格人妻
  10. 整理5女星瘦身攻略！李佳豫「番茄汁減肥法」　鞠婧禕一口麵包嚼32下

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366