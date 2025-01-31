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英大咖女歌手辭世享壽78歲！電影美艷扮相…竟是日本動漫女神原型

記者陳芊秀／綜合報導

英國1960年代當紅歌手瑪莉安菲絲佛（Marianne Faithfull）於台灣時間31日在倫敦辭世，享壽78歲。她不僅是歌手還是電影演員，過去與法國男神亞蘭德倫合演的電影《愛你，想你，恨你》，片中造型外傳是動畫《魯邦三世》中峰不二子的原型。

▲▼瑪莉安菲絲佛（Marianne Faithfull）於台灣時間31日於倫敦辭世，享壽78歲。（圖／翻攝自IG、X）

▲瑪莉安菲絲佛（Marianne Faithfull）於台灣時間31日在倫敦辭世，享壽78歲。（圖／翻攝自IG、X）

據法新社和路透社報導，瑪莉安菲絲佛的發言人表示：「我們懷著深切的悲痛宣布，歌手、作詞家及演員瑪莉安菲絲佛已經離世。瑪莉安於今日在摯愛的家人陪伴下於倫敦安詳離開。我們將永遠懷念她。」瑪莉安菲絲佛於1946年12月29日出生於倫敦，其父為英國情報官員，母親則與奧地利貴族有密切淵源。

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瑪莉安菲絲佛憑著獨特美貌在影壇竄紅，與法國巨星亞蘭德倫合演的電影《愛你，想你，恨你》（The Girl on a Motorcycle）成為經典。據日媒《報知新聞》報導，她在片中身穿緊身皮衣，騎摩托車的名場面，成為動畫《魯邦三世》中峰不二子的原型。

▲▼瑪莉安菲絲佛（Marianne Faithfull）於台灣時間31日於倫敦辭世，享壽78歲。（圖／翻攝自IG、X）

▲▼瑪莉安菲絲佛（Marianne Faithfull）於台灣時間31日於倫敦辭世，享壽78歲。（圖／翻攝自IG、X）

▲瑪莉安菲絲佛主演電影《愛你，想你，恨你》，穿皮衣騎摩托車扮相，據說是日本動漫《魯邦三世》峰不二子的原型。（圖／翻攝自X）

此外，瑪莉安菲絲佛的情史也相當轟動。她18歲時嫁給藝術家鄧巴（John Dunbar），育有一子。1966年，她結束婚姻後與米克傑格展開戀情，成為倫敦迷幻圈的風雲情侶。然而，她後來染上毒癮，吸食海洛因等毒品，並曾因與米克傑格持有大麻遭到逮捕，兩人於1970年分手。

瑪莉安菲絲佛近年的健康狀況不佳，患有C型肝炎和乳癌病史。2020年，她被診斷感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），病情一度危急住院，但康復後完成了她在生病前已開始製作的專輯。然而，她仍受到COVID-19長期症狀的困擾，包括疲倦、呼吸困難和記憶力減退等問題，如今病逝令人深感遺憾。

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