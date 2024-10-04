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孫生做善事挨酸「怕大家不知道」！　56字直球反擊：蠻幽默

記者王靖淳／綜合報導

網紅「反骨男孩」成員孫生最近在IG上傳一則短片，分享自己自掏腰包買玩具送給弱勢兒童的過程，影片曝光後引來兩派看法，甚至有網友吐槽他「做善事怕大家不知道」。為此，孫生也以56字直球回擊對方，表示每次看到這類的留言都覺得蠻幽默。

▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生是「反骨男孩」成員。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

影片中，孫生表示，他希望每個弱勢兒童都能擁有玩具和公仔，並且自掏腰包，從自己開的玩具店中提供這些玩具。他坦言，自己童年時沒有玩具可玩，因此深刻理解那些孩子看到玩具時「眼睛發亮」的感受。當被問到玩具是否都是來自於他自己的店鋪，孫生坦率地回應：「對啊，我自掏腰包欸。」強調他是因為理解童年的匱乏，才會願意用自己的資源來幫助這些孩子。

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▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生回覆網友留言。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

影片曝光後，有網友認同他的做法，不過也有酸民質疑他「做善事怕大家不知道」。為此，孫生大方表示：「就是要讓大家知道，讓更多人一起來做呀！」他認為，善行應該被分享，以便吸引更多人參與，形成正面的能量循環，同時也進一步解釋，這樣的分享能引起社會關注，讓更多人了解這些孩子的需求，「每次看到這種留言都覺得蠻幽默，做善事當然要讓大家知道呀，這種正面能量循環很好啊，你沒看到這影片，怎麼知道這些孩子需要幫助。」

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孫生, YouTuber, 網紅, 反骨男孩

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