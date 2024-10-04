Jennie新歌預告「櫻花粉髮」穿唇環吐舌超辣！巴黎街頭親發回歸傳單

文／妞新聞

從2018年的〈SOLO〉到去年的〈You & Me〉，BLACKPINK成員「Jennie（金珍妮）」不只在團體活動登頂，SOLO出道也交出亮眼成績單，更憑藉與威肯、莉莉蘿絲戴普（Lily Rose）打造的夢幻合作曲〈One Of The Girls〉成為首位榮獲白金認證的韓國SOLO女歌手，粉絲們等了1年，終於正式進入回歸倒數啦！

當碧昂絲、愛黛兒師妹！

Jennie染粉紅髮「這天發歌」

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鑲金的Jennie果然不一樣，原本就把個人活動事務交給個人工作室「ODD ATELIER」的她，前陣子宣布簽進索尼音樂娛樂旗下的美國知名唱片大型廠牌「哥倫比亞唱片Columbia Records」，成為瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、碧昂絲（Beyoncé）、愛黛兒（Adele）、1世代等世界級大咖藝人的小師妹，還很高效率了同步公布「SOLO回歸預告」。

▲Jennie在IG釋出新歌預告片段。（圖／IG@jennierubyjane，下同）



Jennie連續在個人IG釋出多支照片、影片，穿著多套時髦造型入鏡的她，先是發布一則寫著：「CALLING ALL PRETTY GIRLS」召集文的預告片段，影片中她拿著印著一樣字樣的傳單貼上，接續的貼文配文都是簡單的單字Presenting、my讓大眾摸不著頭緒，終於在稍早公開正式回歸日期啦。

在最新的預告中，本來還是黑髮的Jennie居然變成一頭破格「櫻花粉捲髮」，就連眼妝、唇色以及眉毛都粉紅到底，甚至還挑戰「玫瑰金唇環」，性感的伸出舌頭、性感的吃下櫻桃，明明沒有裸露鏡頭，氛圍卻又甜又辣，背景音樂也劇透了新歌片段，發歌日期壓訂「10月11日」，短短幾秒預告就引起全網暴動！

人間香奈兒上線啦

巴黎街頭親發傳單宣傳

▲Jennie。（圖／X@rosedeadboy）

“i can’t sign anything right now but here..” but she prepared signed mantra posters to give to fans ???? how can you not love jennie pic.twitter.com/G1BT7sensy — jennie loops (@jnkloops) September 30, 2024

SNS上還在預告回歸，「人間香奈兒」已經再度上線，本尊現身在法國巴黎舉行的CHANEL 2025春夏巴黎時裝週，不過她可沒有忘記本業，在巴黎街頭被粉絲偶遇要求簽名時，Jennie可愛回應：「現在沒辦法簽名，但這個可以～」親自一一送上預告中出現的「回歸傳單」，上面已經貼心簽好名字，寵粉＋宣傳二合一的操作被讚爆。

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