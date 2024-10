Jennie新歌預告「櫻花粉髮」穿唇環吐舌超辣！巴黎街頭親發回歸傳單

文/妞新聞

從2018年的〈SOLO〉到去年的〈You & Me〉,BLACKPINK成員「Jennie(金珍妮)」不只在團體活動登頂,SOLO出道也交出亮眼成績單,更憑藉與威肯、莉莉蘿絲戴普(Lily Rose)打造的夢幻合作曲〈One Of The Girls〉成為首位榮獲白金認證的韓國SOLO女歌手,粉絲們等了1年,終於正式進入回歸倒數啦!

當碧昂絲、愛黛兒師妹!

Jennie染粉紅髮「這天發歌」

鑲金的Jennie果然不一樣,原本就把個人活動事務交給個人工作室「ODD ATELIER」的她,前陣子宣布簽進索尼音樂娛樂旗下的美國知名唱片大型廠牌「哥倫比亞唱片Columbia Records」,成為瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)、碧昂絲(Beyoncé)、愛黛兒(Adele)、1世代等世界級大咖藝人的小師妹,還很高效率了同步公布「SOLO回歸預告」。

▲Jennie在IG釋出新歌預告片段。(圖/IG@jennierubyjane,下同)



Jennie連續在個人IG釋出多支照片、影片,穿著多套時髦造型入鏡的她,先是發布一則寫著:「CALLING ALL PRETTY GIRLS」召集文的預告片段,影片中她拿著印著一樣字樣的傳單貼上,接續的貼文配文都是簡單的單字Presenting、my讓大眾摸不著頭緒,終於在稍早公開正式回歸日期啦。

在最新的預告中,本來還是黑髮的Jennie居然變成一頭破格「櫻花粉捲髮」,就連眼妝、唇色以及眉毛都粉紅到底,甚至還挑戰「玫瑰金唇環」,性感的伸出舌頭、性感的吃下櫻桃,明明沒有裸露鏡頭,氛圍卻又甜又辣,背景音樂也劇透了新歌片段,發歌日期壓訂「10月11日」,短短幾秒預告就引起全網暴動!

人間香奈兒上線啦

巴黎街頭親發傳單宣傳

▲Jennie。(圖/X@rosedeadboy)

"i can't sign anything right now but here.." but she prepared signed mantra posters to give to fans