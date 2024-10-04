《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣廚藝大賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》邀請各界大廚參賽，其中一位「中式料理之神」呂敬來雖被外送員打敗，但他的姿態謙虛，受到全網讚嘆。更令粉絲意外的是，呂敬來其實是台韓混血，他的爸爸是台灣籍在韓華僑，並與韓國人媽媽結婚，出生於韓國，但還是有一定中文實力，粉絲掀出他的5年前採訪片段，台味濃厚的腔調，令網友笑喊「好親切」。

▲▼大師級呂敬來出演《黑白大廚》全場嚇歪。（圖／翻攝自Netflix）



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「中式料理之神」呂敬來擁有50年深厚功力，曾擔任世界料理大賽評審，在韓享有極高名譽，實力毋庸置疑，更是所有學習中式料理之人的目標，被參賽者評為「根本就是評審級」，他的登場馬上就吸引全場目光，而他的徒弟「中餐女神」也有參賽。

可惜的是，呂敬來後來在比賽中強碰「新血」外送員廚師，他的料理雖然口感食材都不錯，但對方還是以2比0的分數贏過他，輸了比賽，但他態度正面、笑著祝賀「恭喜你，要給年輕人多一點機會！」連白種元都衝出去握手「很開心見到你」。

▲▼呂敬來5年前受訪，曾秀出自己的在韓身份證，國籍為台灣。（圖／翻攝自法務部TV YouTube）



事實上，呂敬來是在韓華僑，爸爸擁有台灣籍，因此他的身分證也是印著「台灣籍」，他雖出生於韓國，但說得一口流利中文，過去曾接受採訪，他用中文自我介紹，「我的名字叫呂敬來，所以他們叫我여경래（韓文）」，而他的語助詞很有台灣味道，也讓粉絲笑喊「太親切了」、「沒想到呂敬來大廚是台灣人」。