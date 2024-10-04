抓包工作團隊履歷嚴重膨風「連拼音都拼錯」　黃明志傻眼：騙自己人！

記者蔡琛儀／台北報導

「大馬鬼才」黃明志日前宣布重啟「大飛機」世界巡迴演唱會，第一站於10月21日從澳洲墨爾本出發。由於申請澳洲簽證需要附上個人履歷，黃明志親自把關團隊所有人的履歷，就怕萬一簽證不過關會影響澳洲演出計畫，沒想到發現當中有人膨風灌水，還拼錯英文和自創單字，讓黃明志苦笑：「來看大家是怎樣詐騙！」

▲黃明志世界巡迴演唱會10月21日澳洲墨爾本起跑。（圖／亞洲通文創提供）

首先黃明志發現短影音片師在履歷上寫自己擁有「解決問題」、「時間管理」等技能，忍不住吐槽「好像我們這裡很多問題」、「全世界除了羅志祥沒有人能認證（時間管理）」；法務的履歷上則是註明有「YouTube Skill」，立刻被質疑：「會看YouTube也是一種技能？」連玩遊戲贏20元馬幣（約137元台幣）也被寫在個人成就中。

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令黃明志意外的是，執行經紀人擁有多項技能，卻聲稱自己什麼都不會，「這個是騙人，她騙自己人。」但很快其他成員就發現，執行經紀人落落長的履歷中不僅短話長說、拼字錯誤、文法錯誤，連會用網路都寫上去，黃明志看了當場傻眼說：「我媽媽都會啦！」而平面設計師的履歷寫著通曉馬來文，也被黃明志抓包根本講得亂七八糟。

▲黃明志為了演唱會能順利，還親自審視團隊的履歷。（圖／亞洲通文創提供）

雖然履歷超搞笑，其實黃明志的「擊敗人」團隊臥虎藏龍，造型師有得獎紀錄、短影音片師多才多藝，平面設計師的履歷更是精美，企宣主管也有知名綜藝節目的資歷。黃明志表示，本來以為會看到很多不實內容，但大部分都還算誠懇，「 因為用騙的其實騙不了多久，進來之後日久見人心，很快就看得出來，所以還是老實一點。」團隊後來為了申請簽證也更新了履歷，黃明志看在眼裡，不忘喊話：「為了這次演出我們做了很多準備，所以希望在澳洲的朋友來支持我們！」