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金鐘59公布11組表演嘉賓！Energy＋Avantgardey合體16蹲演出

文／妞新聞

一年一度的電視圈盛事即將到來！《第59屆金鐘獎》延續去年分三天舉辦，主持陣容為節目類「吳姍儒」，戲劇類「姚淳耀」，節目與戲劇類頒獎典禮將在10月18日及10月19日晚間7點正式登場，日前也公布「11組表演嘉賓，6段演出」，妞妞們一起往下查收吧！

10／18節目類頒獎典禮

2024第59屆金鐘獎表演嘉賓

1.OZONE＋MONSTER

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節目類典禮第一段演出以「夢想製造機」為主題，展現出節目提供了年輕人一個圓夢的機會，特別邀請由選秀節目出道的人氣男團「OZONE」與競技啦啦隊「MONSTER」氣勢開場，展現年輕人的魅力與青春活力！

2.許富凱＋Marz23

第二段表演「混的最對味」，由金曲歌王「許富凱」與「Marz23」合作演出，將台語和饒舌音樂重新編曲，碰撞出音樂火花，也藉此凸顯節目的混合多元、百花齊放，強調節目類的多元與跨界。許富凱：「去年以『入圍者』角色參與金鐘獎，今年則是『歌手』的身分，睽違10年再次登上金鐘獎頒獎典禮舞台演出」，讓他非常興奮！

3.Avantgardey＋Energy

第三段表演「都在浪上」將向節目工作者致敬，感謝他們在幕後的日夜辛苦，成就了幕前的精彩內容，由大阪女子舞蹈天團「Avantgardey」與「Energy」聯手演出，歌名呼應典禮當晚是「星期五晚上」，兩組團體將一起16蹲演出。她們先前挑戰16蹲的影片上傳之後，追蹤人數居然一舉增加了10萬人，敬請大家期待他們的舞台合作！

10／19戲劇類頒獎典禮

4.姚淳耀

戲劇類典禮主持人「姚淳耀」以特別的出場表演為頒獎典禮揭開序幕！

5.HUSH＋陳君豪

戲劇類表演「新潮來襲」，由第34屆金曲獎最佳華語男歌手「HUSH」與金曲獎最佳專輯製作人「陳君豪」合作，由陳君豪編曲，與10位弦樂手一起演出，藉由HUSH的歌聲演繹出戲劇新演員初入行的熱情、冒險、孤獨、碰撞、堅持！

6.孫盛希＋陳勢安

壓軸表演則是「最佳戲劇原創歌曲演唱」，也是往年最受歡迎的一段演出，由35屆金曲獎最佳華語女歌手「孫盛希」與「陳勢安」合作演繹，將帶來不同音域曲風的戲劇OST！

「第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮」、「第59屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮」分別訂於10月18日（五）、10月19日（六）晚間7時於台北流行音樂中心舉行，並同步於三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視直播！

第59屆金鐘獎

廣播金鐘頒獎典禮

時間：10／12

地點：臺北流行音樂中心

典禮頒獎：晚上七點

節目類頒獎典禮

時間：10／18

地點：臺北流行音樂中心

星光大道：下午五點

典禮頒獎：晚上七點

戲劇類頒獎典禮

時間：10／19

地點：臺北流行音樂中心

星光大道：下午五點

典禮頒獎：晚上七點

source：第59屆金鐘獎

【延伸閱讀】

《金鐘59》入圍名單＋日期地點！姚淳耀＆吳姍儒主持人，頒獎典禮與直播平台

【金鐘59】戲劇類入圍名單！吳慷仁×劉俊謙×曾敬驊視帝、林依晨×許瑋甯爭視后

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Niusnews妞新聞, 金鐘獎, 金鐘59, OZONE, 許富凱, Energy, Avantgardey

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