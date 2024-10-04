柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

記者陳芊秀／綜合報導

女星柯以柔與廚師郭宗坤2017年爆婚變，離婚官司打了4年多，終於恢復自由之身，6月大方認愛自行車車友Joseph，並在45歲生日這天（3日）甜蜜放閃，並且與男友出發釜山旅行。而前夫郭宗坤則在昨日發文「别為過去的人和事念念不忘，再好，都是過去」，疑似吐露心聲。

▲柯以柔45歲生日這天曬出與男友同框照。（圖／翻攝自臉書／柯以柔）

郭宗坤昨日發文：「别為過去的人和事念念不忘，再好，都是過去；再美，都是曾經。昨天的太陽，曬不到今天的衣裳，過好今天，就是快樂人生。每個昨天將會是快樂的夢境，每個明天將會是一線快樂的曙光」、「人生的路上必定會有困難，如果你能選擇笑著去面對，再難都不能阻擋你的步伐」。而這些文字來自多個心靈雞湯文章，最後一句「前行不變，料理中的料理人」，似乎是勉勵自己。

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▲柯以柔前夫郭宗坤發文，大多截選網路雞湯文，最後一句似乎是自己心聲。（圖／翻攝自臉書）

而郭宗坤4日再發長文，以「無明」為主題，「所謂的無明，是你沒有覺察自己是無知的，甚至相信自己是對的，聽不進去別人的苦勸，而且還把自己的妄想付諸行動，害人害己。因此，無明的人，是最可怕的，」。而該則文章也是網路流傳已久的心靈雞湯文，相較於過去簡短文字分享生活、工作日常，近兩日罕見發雞湯文，似是抒發心聲。

網友回應郭宗坤「說真的，早知如此何必當初，你再找」、「離婚的人很多，理由千百種，往前看不就得了」、「人生路上若沒困難，那就不叫人生」、「文長有理」。更有人因為郭宗坤長文搭配清酒照，留言「通常喝了酒才能寫這麼多」、「拍拍」、「最怕道理都懂，而自己的心無法隨緣覺察」。

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