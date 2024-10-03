陳立農回高雄「倉庫屋頂被吹走」　頂10級風洗頭曝家中災情：很可怕

記者蔡宜芳／綜合報導

男星陳立農因《偶像練習生》爆紅，事業重心大多放在大陸。他近來返台回到高雄老家，準備和家人一起過生日，沒想到卻碰上山陀兒颱風，不僅家中的倉庫屋頂被吹走，他還被迫頂著強風洗頭。

▲陳立農在3日迎接24歲生日。（圖／翻攝自微博／陳立農）

陳立農提到，他原本計劃和外公、媽媽一起外出慶祝生日，但由於颱風的影響，不得不取消。他也透露在開直播前，和全家人一起忙進忙出，「我們家的那個倉庫的鐵皮被吹走了！我們家現在倉庫屋頂沒了。」也因為屋頂被吹走，導致家中大漏水，「我現在也不是坐在後面的沙發，因為現在後面的沙發也在漏水，我是把沙發在前面再加一張凳子坐在上面。」

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▲陳立農分享家中災情。（圖／翻攝自微博／陳立農）

不僅如此，陳立農表示，為了要開直播和粉絲見面，自己必須洗澡、洗頭，然而家裡的水管也爆掉了，他只能在頂樓頂著強風，用水管噴出來的水洗頭，「我很怕被吹跑，你知道嗎？然後樓上有很多東西飛來飛去的，很可怕。」引網友紛紛留言「陳立農好有鬆弛感哈哈」、「恐怖的事情被說得這麼輕鬆，不愧是農」、「真的很危險啊，還跑去天台（頂樓）洗頭」。

▲陳立農因為家裡的水管爆掉，只能在頂樓克難洗頭。（圖／翻攝自微博／陳立農）